BNO｜LOTR餘3日　港人提前兩月離港趕入境英國　離別人流逼滿機場

英國早前宣布，容許欲移居英國的港人獲批簽證前先抵英的酌情入境安排（LOTR）將於下周一（7月19日）屆滿，往後港人須先獲得BNO簽證才可移居。

距離限期尚有3日，由香港機場前往英國的航班登記櫃位「打蛇餅」。有一家五口本已決定今年開學前到英國，但憂BNO簽證獲批無期，「樓都賣咗，學又退埋」，決定趕上LOTR尾班車前往英國。



今日下午1時15分及1時30分有兩班英航航班前往英國倫敦，登機櫃位前排了數百準備離港及送別的人，估計需候約一小時才能完成登機手續。離港閘口前全是合照人群，有不少人禁不住擁抱落淚。

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排隊辦手續的人龍中大部分均為一家大小，冼小姐一家五口準備往英國，她表示，早已申請BNO簽證，準備3名兒子9月在英國開學，但仍不知何時獲批，「已經樓都賣埋、學又退埋」，得知LOTR延期至7月19日，一個月前遂決定先以LOTR到英國定居。

她說，在香港土生土長，實在不捨得離開，但看到現時政府和警察的情況，立下決心離開，指15歲大的兒子亦不想走，但亦明白情況，知道不得不走。

冼小姐一家五口準備往英國，指不不捨得離開土生土長的香港，但看到現時政府和警察的情況，決定離港。（洪業銘攝）

梁小姐亦準備與丈夫前往英國，會合已定居當地一陣子的子女。她說，去年已計劃到英國，但BNO簽證出現了問題，決定較原訂提早兩個月出發，令整個準備相當倉促。

英國政府昨日宣布，由下星期一（19日）開始，香港列為綠色地區名單，到埗後不需要隔離檢疫，只需出示出發前的陰性檢測證明，梁小姐說，英政府宣布得太遲，「啲機票唔會預咁忟」，只能到埗後繼續接受隔離。