BNO｜LOTR倒數2日　有市民上周決定移居英國：最唔捨得嘅一早已無

英國早前宣布，容許欲移居的港人可以簽證先前往英國的酌情安排入境（Leave Outside the Rules，簡稱LOTR）於當地時間7月19日屆滿，隨後港人需先獲BNO簽證才能移居。



今日（18日）距離限期尚餘2日，機場再次擠滿送機的人潮，不乏一家大小。有離港的市民表示，原本明年才走，但由於英國早前突然宣布暫停LOTR，這星期內急急準備，「走得都好急。走嘅主要原因都係政策啦。」



7月18日機場所見，往英國航班的櫃枱人頭湧湧。（張浩維攝）

淚水送機 親友泣不成聲

今日有兩班在下午1時15分和1時45分英航航班由香港到倫敦希斯路機場。早於10時正，辦理登機手續櫃位已由J行段到H行段大排長龍，人數有數百人，行李箱堆滿行李車，眾多乘客與親友人排照留念。不少家屬在送機時淌淚，甚至泣不成聲，要由親友幫忙攙扶，有嬰兒更嚎哭約十分鐘。

7月18日的機場，再次是一幕幕依依不捨淌淚送機場面。（張浩維攝）

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當港政治環境好轉會考慮回港定居

受訪者雷先生形容自己暫時離開香港，計劃比預期早了約半個月，他覺得英國政府可以提早點公佈暫停LOTR，準備時間有點倉卒。「總會有啲唔捨得，香港人本來就係一種走嚟走去嘅人，只不過睇下係基於咩原因。」他說：「最唔捨得嘅嘢一早已經冇咗啦，睇下係咩地方回憶架啫。」

另一位受訪者李小姐早已開始申請BNO簽證，但未能趕及審批。「佢突然間話暫停(LOTR)，所以(準備)都有啲趕。」她原定不是近期走，「本來諗住一年後先走，上個禮拜先知道，所以乜都冇準備，走得都好急。走嘅主要原因都係政策啦，其實政策咁洗腦都有少少驚。」

李小姐表示如果香港政治環境好轉，她會考慮回港定居，但會給小朋友選擇是否跟隨。