BNO｜葉劉淑儀：英國球迷騷亂證種族歧視嚴重　港人嚮往西方天真

本港近月掀起移民潮，新民黨主席葉劉淑儀以英國球迷騷亂作例子，指英國種族歧視非常嚴重，勸告移居英國或其他西方國家的港人要「三思而行」。

她認為，以為移居英國便會有更美好、更自由的生活的港人十分天真，她得悉有工程師移居英國數月後，仍找不到工作且未能適應當地生活，已有意回港。



指英國人骨子裡歧視有色人種

葉劉淑儀在Facebook表示，日前歐洲國家盃上演英格蘭對意大利決賽，英格蘭最終飲恨失落冠軍，當地球迷隨即到處生事，數千名球迷失控地突破決賽保安防線，直接衝入球場；倫敦市區多處發生暴力衝突。她稱，從不同片段可見，球迷到破壞，甚至在街頭互相毆鬥，特別在倫敦市區，有一幕是白人球迷專挑黑人及有色人種圍毆。

她說這些暴力程度非常震撼，但不感驚訝，因為只要深入了解英國人，便發現英國種族歧視非常嚴重，英國人骨子裡其實對有色人種，無論黑人或是亞洲人，素來帶有歧視。她指，細想之下不少港人憑BN(O)「5+1」計劃移民英國，以為抵達當地便會有更美好、更自由的生活，認為他們十分天真。

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葉劉：除非讀名校 否則子女只是接受一般教育

她稱得悉有一名工程師移居當地只有數月，但由於找不到工作，兼且未能適應當地生活，此刻已有意回港。至於教育問題，葉太指些家長以為送子女到當地可以免費留學，但其實除非有能力入住昂貴名校地段，才有機會入讀名校或私立學校，否則其子女們可能只是接受一般教育，甚至隨時在校內被欺凌。

葉太又指，有些港人或未曾在外國長期生活，單純嚮往西方世界的想法未必過於天真，以加拿大為例，近日接連在兩處原住民寄宿學校舊址附近發現「亂葬崗」，埋葬了近千具屍體，當中絕大多數是兒童，消息震驚國際社會，「其實無論是美、英、加、澳等這些白人至上的國家都『非我族類』，帶有強烈的種族歧視，我勸告那些移居英國或其他西方國家的港人，希望你們考慮清楚，三思而行。」