雞排妹18歲時抽脂「大腿做壞了」　要求診所下架廣告兼索賠百五萬

鄭家純（雞排妹）剛推自創情趣用品「純愛杯」引發話題，但傳出她提告8年前、18歲時合作抽脂的高雄元和雅診所，要求撤掉門口柱子廣告照、賠償150萬元（編注：新台幣，折合約41.3萬港元）；診所今天委請律師出面強調，雙方合約無載明照片授權的使用期限，不會撤下，另鄭家純今又貼文指診所「做壞了」，預計明天對她提告。

據了解，位於高雄前金區中華三路、中正四路口的元和雅診所，門前騎樓有4根柱子都有瘦身案例廣告，鄭家純的位於門口正前方，相當醒目，也標註她是「複合式抽脂」。

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元和雅聲明指出，2012年3月鄭家純剛出道2個月，找上元和雅希望能幫她做體態雕塑的抽脂手術，診所基於支持新人的立場，提供價值25萬元台幣的抽脂手術，同年8月還贊助10萬元台幣購入200本她的寫真集，鄭家純的經紀人提供10張原檔照片供使用，雙方達成肖像權交換協議、有明確的合約與電子信件往來為證，並無不正當使用。

元和雅委任的律師葛光輝表示，醫院突然接到告訴狀，感到非常遺憾、可惜，但圖檔是經紀公司提供，合約也沒有載明使用期限、形式，診所應有繼續使用的權利。

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鄭家純在臉書PO文稱「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時在元和雅做壞了，導致得再找信任的醫美做第二次補救。」對此元和雅表示，她的寫真書還刊登「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」字眼，可見對抽脂手術非常滿意。

葛光輝也指，雙方合約有簽保密條款，但其中有約定不能毀損診所、醫師名譽，診所不解她現為何說「做壞了」，也沒有此情形，不排除明天就會提民事告訴。

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