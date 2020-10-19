無牌美容師慌張抽脂　馬來西亞23歲女模猝死

馬來西亞23歲模特兒蕭芷欣為了在明年與外籍男友的婚禮上展現完美體態，上周六（17日）下午在好友陪同下接受抽脂手術，詎料操刀的竟是無牌的美容師，手術出錯導致她陷入昏迷，送院搶救終告不治。

蕭芷欣曾於2014年獲得亞洲新星模特兒選拔大賽冠軍，屬模特兒界的新起之秀。事發於吉隆坡蕉賴區一間美容院，蕭芷欣當日付了2500令吉（約4600港元）進行手臂抽脂，但負責操刀的美容師在手術開始後顯得神色慌張，同行友人察覺有異，隨即叫救護車將蕭芷欣送院，其時她已昏迷，醫護人員沿途一直替她進行心肺復甦，可惜回天乏術。

+ 2 + 2 + 2

家屬表示，事後上網查看涉事美容院背景，始發現其商業註冊項目為美容產品批發，卻私下違規提供整容服務，而該名美容師也沒有取得相關執照，因此決定報警。蕭芷欣的兄長指出，妺妹平日作息健康，勤於管理身體，「希望妹妹的經歷，可以提醒其他年輕女孩，不會再出現下一個受害者。」

當地傳媒報道，涉事美容院的抽脂服務價錢由1500令吉（約2800港元）至3800令吉（約7100港元）不等，按照部位及脂肪量而定。至於操刀的美容師事後前往警局錄口供，其社交網站專頁已悉數刪除。