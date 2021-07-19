警員截男生遭黑衣男凌空飛腳踢跌　地盤工否認乘機圖搶霰彈槍受審

前年10月旺角的一次衝突期間，警員追截得一名男學生時，有黑衣男子為「搶犯」凌空跳起並飛腳踢向警員心口並倒在地上，期間一名地盤工人涉嫌企圖搶警員的霰彈槍。該地盤工與男生被控企圖搶劫及拒捕等罪名，案件今(19日)在區域法院開審。



首被告承認非法集結及襲警

首被告謝信誠（31歲，地盤工人）被控非法集結、襲警及企圖搶劫3項罪名，他承認首兩項罪名，即於2019年10月13日在旺角彌敦道雅蘭中心外非法集結，以及襲擊警員X，但否認同日同地企圖搶警員X的雷明登霰彈槍。

次被告陳家俊（18歲，學生）則否認一項抗捕罪，指他同日同地拒絕執行職務的警員X。

土木工程師被告早前已缺席聆訊

案件原另有一名被告甘維邦（25歲，土木工程師），他涉嫌協助被告逃去，被控襲警、管有攻擊性武器和管有他人身份證等3罪，但甘早前已缺席聆訊。

控方開案陳詞指，當天有黑衣的示威者在彌敦道和亞皆老街交界一帶堵路，新聞片段拍攝到穿黑衣和淺藍色短褲、戴黑色口罩的首被告謝信誠是其中一員。

陳被截大叫救命救人

警方於下午2時許在彌敦道南行線向尖沙咀推進，警員X在銀行中心外看見有非法集結的人士，並捉住次被告陳家俊的肩膊說：「警員，唔好走。」陳呼叫：「救命，救人。」並推開警員。

黑衣男出現飛腿踢開警員X

一名黑衣女子即抱著陳的腰間嘗試把他拉走，警員X警告該女子放手。此時一名戴黑帽和黑衣男子迎面跳起，並凌空跳起腳踢X的胸口，X失平衡跌在地上，陳趁機逃走。

謝搶霰彈槍時曾向警揮拳

謝隨即上前，左手捉住X手持的雷明登霰彈槍中間的退彈孔部份，和X拉扯及企圖搶槍。躺在地上的X右手捉着謝的上衣，謝以右手揮拳打向X左方頭部，配戴頭盔的X沒有受傷。期間還有一名戴紅白藍面巾的男子以伸縮棍打X的小腿數下，及後逃去。

謝與陳逃至山東街附近被捕

當X踢開謝，謝停止搶槍及掙扎欲逃，被X拉扯時撕開上衣胸前位置後，謝向山東街逃走。X遂站起拾回霰彈槍和警棍。兩人於數分鐘後在山東街附近分別被偵緝警員6841和偵緝警員11804拘捕，X與他們乘同一輛警車返回警署。X經檢查後發現胸部觸痛和右腿擦傷。

槍已鎖上安全制

警員X供稱，他和被告扯霰彈槍約3至4秒，形容對抗的力是「大力」。被問到當時搶槍會否導致走火，X指不會，因為他已鎖上安全制。他稱被陳推開時，陳有戴口罩，但他指出陳是曲短髮，身材和面型瘦削，穿鬆身黑色短褲和灰色球鞋，故在警署能辨認出其身份。

案件編號：DCCC 574/2020