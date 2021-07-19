油麻地紅茶館酒店清潔工將出院　入院後病毒、抗體檢測均為陰性

檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」清潔工在本月初確診，但當時政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇指，未能確定她是真的受到感染，或是被殘留的病毒污染，需安排她留院21天觀察。

若她接受21天觀察後便能出院，料最快可於明天（20日）出院，而衞生署稱，該名病人入院後的病毒檢測和抗體檢測都是陰性。



41歲女清潔工（第11937宗個案）屬於7月2日公布確診的個案，代表她在6月30日初步確診、7月1日正式確診，若她在6月30日已經入院，料明天便屆滿21天檢疫期，可以出院。

衞生署回覆查詢時表示，這名患者入院後的病毒檢測和抗體檢測都是陰性，即無再驗到陽性，但體內亦無出現抗體，有無染疫仍是未知之數。署方又指，與她相關的家人、密切接觸者都無人確診，而其他問題，包括她最初驗出陽性的樣本能否培植出病毒、會否取消這宗個案的編號等，署方均稱正在調查中。