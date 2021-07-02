紅茶館酒店清潔承辦商立高　僅9分鐘消毒房間　袁國勇促跟從指引

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-02 20:02

檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」一名41歲女兼職清潔員（#11937）今（2日）確診新冠肺炎，帶L452R變異病毒株，料與早前曾在該酒店檢疫的外傭（#11920）有關。 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心團隊今午到酒店視察。袁國勇表示，清潔公司「立高服務有限公司」於清潔員染疫前一天入房消毒，但過程只有9分鐘多，他批評過程極不理想。房間的床褥、窗簾等並非以漂白水清潔，消毒能力弱，而且無法破壞病毒的RNA。他建議清潔公司遵從衞生防護中心消毒指引，使用有效的消毒液，亦勸喻清潔工人接種新冠疫苗。

袁國勇稱，感染L452R變種病毒的外傭（#11920）於上月20日抵港，其後在油麻地紅茶館酒店503房接受檢疫，27日入院後確診。清潔公司「立高服務有限公司」於29日入房消毒，但過程只有9分鐘多。他形容消毒過程極不理想，「正常都要等漂白水留15至30分鐘，之後再過水。」他又稱，房間的床褥、窗簾等並非用漂白水清潔，消毒能力弱、殺菌較慢，而且無法破壞病毒的RNA，因此檢測結果仍會呈陽性。

袁國勇提出清潔員確診的兩個可能性，首先是患者在30日入房清潔過程中，揚起無毒性及傳染性的病毒微粒，即使她戴上外科口罩，仍可能吸入病毒。不過患者入院後曾發燒至攝氏37.9度，他認為患者有可能正處於潛伏期，導致病毒量不穩定，「唔敢講係假陽性。」他建議患者留院隔離至少21天，以確保變種病毒不會流出社區。

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相關當局團隊亦已視察酒店喉管，發現503號房通氣喉的頂部損壞，已經通知酒店，但相信應與今次感染事件無關。而503房間廁所每小時有多於6次換氣量，情況理想。

衞生防護中心傳染病處主任首席醫生歐家榮表示，團隊已在酒店5樓取得多個環境樣本，包括抽氣扇、冷氣及門柄等，流行病學調查仍在進行中。

袁國勇又稱，負責檢測的金域檢驗實驗室情況良好，相信患者的樣本沒有受污染。

袁國勇建議清潔公司遵從衞生防護中心消毒指引，使用有效的消毒液，譬如1:49或1:99漂白水，在房間停留足夠時間。他亦勸喻「高危一族」清潔工人接種新冠疫苗。歐家榮表示，涉事清潔公司有為其他酒店承辦消毒工作，正了解其有否違反衛生防護中心指引，將嚴肅跟進事件。

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