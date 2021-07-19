豪華巴士｜普通巴士行P968豪華線　九巴：因塞車、故障有臨時安排

九巴豪華巴士P960及P968線服務，周日(18日)起正式營運，以「星級尊線」作招徠，車內設窗簾、座位腳部空間更寬敞，惟收費亦較其他相近路線貴五成。不過有網民表示，昨日曾有班次只使用一般巴士行駛，車內未見窗簾。

九巴車務策劃部主管梁領彥承認確曾有相關情況。他解釋，有時可能因塞車、機件故障等，需安排後備巴士或其他款式巴士，行走豪華巴士路線，但強調該款車的「legroom(腿部空間)」仍較其他巴士寬敞。他強調，當時只屬臨時後備安排，並強調未有乘客需要站立。

現時九巴月票並不涵蓋豪華巴士，梁領彥表示，會考慮讓月票延伸至豪華巴士，屆時乘客或需附加10多元，就可享用服務。他又稱，正研究預約服務。



九巴車務策劃部主管梁領彥（右）說，正研究為豪華巴士加設預約系統。（黃偉倫攝）

九巴豪華巴士「新型長途巴士服務」，一共設兩條線，分別為來往兆康到灣仔的P960，以及來往朗屏及天后的P968。梁領彥表示，昨日首度營運時反應不錯，今早繁忙時段亦有市民乘搭，會再觀察客流情況。

豪華巴士除了設較舒適的座椅，全車均設有窗簾、免費Wifi，而且車廂內不設企位。不過有網民提到，昨日疑似出現企位；亦有人指，昨日下午時份的一班P968，出現沒有窗簾的普通巴士。

▼豪華巴士外觀▼



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梁領彥澄清未有相關路線有企位，但承認曾經以沒有窗簾的巴士提供服務。他表示，兩條路線的車隊是有約10架豪華巴士，但假如遇上塞車、機件故障等，便可能需採用後備安排。他續稱，雖然相關車款未安裝窗簾，但「legroom(腿部空間)」仍較其他巴士寬敞，強調只屬臨時安排。

梁領彥又稱，正研究為豪華巴士加設預約系統，但始終運作上與現時巴士服務不同，並非單純排隊上車，需要政府同意，故暫時未有具體時間表。

▼豪華巴士情侶座、加闊位▼



▼車廂內部一覽▼



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豪華巴士票價較其他相近巴士線貴約五成，部份人認為過於昂貴。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，參考東鐵線頭等車廂的收費後，綜合成本效益，認為現時收費合理。

梁領彥亦稱，根據政府2017年的研究，相關服務的收費水平確可較一般路線高。不過他亦稱，會考慮將九巴月票延伸至豪華巴士服務，相關乘客或以月票，再多付十多元，就可乘搭豪華巴士。