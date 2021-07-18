豪華巴士｜星級vs平民線　新車座位較大、腿部空間多　貴月票一倍

九巴推出兩條豪華巴士「星級尊線」P960及P968，以舒適座椅、不設企位為賣點，更備窗簾、USB充電裝置等設施，提供更快捷輕鬆的巴士旅程。不過「星級」享受亦需較貴成本，兩條豪華巴士線，收費較相近路線分別貴10.9及8.1元。以上班族每月上班22天，上、下班均坐巴士計算，每月車費將高出約360至480元。

豪華巴士線今日正式投入服務，《香港01》記者近日實測行車路線與豪巴P968相近的968，嘗試比較新線是否「抵搭」。P968使用新引入的豪華巴士，根據記者實測數據，座椅面積確有增加15%，而腳部空間位置多約4厘米，每排座位靠窗邊位置均有充電插座，但Wi-Fi網絡則限時使用。

豪華巴士設備上確較優勝，惟是否值得多付8.1元車費，就視乎乘客需要。因「星級尊線」不適用月票及2元乘車優惠，若上班族過去使用九巴月票，改乘「星級尊線」有機會令車費貴一倍。



▼豪華巴士外觀▼



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座位闊15% 腳可多伸4厘米

P960及P968兩條「新型長途巴士服務」巴士線將於明天（19日）投入服務，為政府在2017年的「公共交通策略研究」提出試驗開辦的新型巴士服務，冀以舒適、快捷及配備更多設施而推出的豪華巴士服務。

《香港01》日前參觀豪華巴士車廂，乘客座位長約45厘米、闊44厘米，座位前端到前方座位的腿部空間（legroom）約31厘米，身高約1.7米的記者試坐，感覺確較為寬敞，不會頂腳。

▼豪華巴士情侶座、加闊位▼



至於來往元朗（西）與銅鑼灣天后的968路線的一般巴士，記者上周四（15日）實測時，乘坐的屬ADL車廠生產E500型12.8米車款巴士，巴士座位長度約40厘米、闊度43厘米，座位前端到前方座位亦只有27厘米。

相較兩款巴士，豪華巴士座位面積大約15%，腿部活動空間亦多4厘米。如坐一般巴士，鄰座乘客若身型較大，或會較擠逼，豪華巴士在舒適度上較為優勝。

▼車廂內部一覽▼



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設窗簾免「辣大髀」有充電 惟近走廊乘客難受惠

試搭968當日天氣酷熱，近窗座位熾熱，乘客着短褲或會「辣大髀」；相反豪華巴士全車設有黑色窗簾，拉下窗簾可避免太陽直射。惟豪華巴的窗簾較大塊，覆蓋多於一排座椅，拉下窗簾後，或影響其他乘客觀賞風景。

至於豪華巴士的充電位，設在每排座位靠窗邊位置，但如坐在靠走廊位置，就要把電線跨過旁邊乘客，才能替手機充電，若鄰座為陌生人，實難以使用。至於968實測的一般巴士，上層只有靠近車頭及車尾位置有充電插頭，豪華巴士的確更方便有充電需要的乘客。

至於上網方面，現時九巴有不少車型已提供免費無線上網服務（Wi-Fi），但實測乘坐968當日，記者未能有搜尋到「KMB FREE」的免費Wi-Fi，只顯示網絡供應商「CSL」的Wi-Fi，未有進一步測試。至於豪華巴士雖以免費Wi-Fi為宣傳點，記者在車廂內實測，亦成功連接使用，但並非無限任用，每日只可享有兩節、每節30分鐘的Wi-Fi，未必足以應付全程。

月票不適用 或令交通費貴一倍

《香港01》於7月15日非繁忙時間乘坐968，由元朗（西）前往銅鑼灣天后總站，全程需時約1小時19分鐘，車程順暢無塞車，坐到西區海底隧道轉車站需時約37分鐘。

P968線今日起投入服務，按九巴路線圖，元朗（西）出發全程共有14個站，較968少5個站，若反方向由銅鑼灣天后總站往元朗（西）則少4個站，預計同時段車程可以縮短，但非繁忙時間元朗（西）每40至45分鐘才有一班，但968最長只需待15分鐘。

價錢方面，P968收費36.9元，全程較968的24.7元貴8.1元。需要留意的是，九巴月票及2元交通優惠並不適用於豪華巴士線，若每天恆常乘坐巴士過海上班的「打工仔」有以780元購買九巴月票，以上班22天計算，即由每日約35.5元的車費，增加至73.8元來回，即每日車費會貴近一倍。