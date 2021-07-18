豪華巴士｜九巴P968今首服務　巴士迷通宵等8小時爭頭位：好值得

九巴豪華巴士P968今日（18日）正式投入服務，來往元朗至天后。清晨約6時，有數名巴士迷已在朗屏總站外等候，當中有人為「先坐為快」，昨晚11時已到朗屏巴士總站等候，爭取乘坐頭位。有巴士迷乘坐後形容，豪位巴士座位較一般軟及寬敞，車程既較短及安靜，認為索價約37元合理。



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少年巴士迷：座位較普通巴士舒適

九巴豪華巴士「星級尊線」P968以舒適座椅、不設企位為賣點，更備窗簾、USB充電裝置等設施。約在清晨6時，有數名名市民到朗屏總站外等候，準備乘搭頭班車。

有七個月「巴士迷」年資的中學生冼同學，為乘坐頭位，昨晚( 17日）11時已到總站等候，希望見證這架價值600多萬的巴士啟航。他以往有乘搭新線首班車的經驗，預期因巴士未設立企位，所以車程較短，座位亦較普通巴士舒適。

另一位乘坐首班P968巴士的小學生Edgar，由母親陪同，他表示希望見證歷史時刻，同時比較豪華巴士與普通巴士的分別。

「巴士迷」冼同學表示，首班車乘客境比預期冷清。（鄭子峰攝）

全程58分鐘 行車暢順

第一班巴士於早上約6時50分，由元朗朗屏站出發往天后，車廂只有數名乘客，沿途經大欖隧道、西九龍公路、西區海底隧道、上環、中環、金鐘、灣仔北／灣仔、銅鑼灣，在入西隧時巴士只有13人。大約7時50分，巴士到達天后總站，車程約58分鐘，與港鐵預計的時間相近，行車大致暢順。不過今日為周日，一般不會出現塞車情況，未知上班日情況如何。

冼同學坐畢全程後，他指巴士座位較一般軟及舒適，他坐右方車頭位，形容腳部空間明顯比左方車頭位寬敞，而車程較短及安靜，因此覺得九巴索價37元合理，建議上班族可以一試，因為認為乘客絕對能夠好好休息。

▼豪華巴士外觀▼



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▼豪華巴士情侶座、加闊位▼



▼車廂內部一覽▼



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「長者及合資格殘疾人士$2乘車優惠」及「九巴月票」不適用於路線P960及P968使用。