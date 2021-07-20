強制檢測｜染變種病毒男子行蹤曝光　曾訪置地廣場知名餐廳ZUMA

本港周一（19日）錄得少於10宗初步確診個案，其中一名27歲男子帶有L452R變種病毒，於美國返港時驗出對病毒檢測呈陽性，由於他潛伏期內曾在本港社區逗留，住所尚賢居須封區檢測。

衞生防護中心公布其行蹤，他是加密貨幣交易平台公司員工，曾光顧位於中環置地的日式餐廳ZUMA，該食肆大有來頭，曾獲餐飲指南 《Miele Guide》選為「亞洲20大最佳餐廳」之一，ZUMA去年10月亦有確診者到訪過。他曾到訪的餐廳及工作地點員工及訪客都要接受強制檢測。



該名患者潛伏期內6月27日至7月4日身處香港，政府資料顯示他是西環德輔道西太平洋廣場15樓Crypto.com的員工，該公司提供加密貨幣交易等服務，6月28日至30日或7月2日在該公司逗留超過一小時的員工及訪客都要檢測。

他6月27日晚上6時至10時，亦到過曾獲餐飲指南 《Miele Guide》選為「亞洲20大最佳餐廳」之一、位於中環置地廣場中庭5樓及6樓的日式餐廳ZUMA Hong Kong；6月29日下午6時至6月30日凌晨零時，到過中環荷李活道地鋪Cali-Mex Bar & Grill；6月30日中午12時至下午6時，到過西營盤德輔道西瑧璈地下Feather & Bone；全部在場人士都要在7月22日或之前檢測，若在7月17日至19日已檢測者可獲豁免。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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另外，早前有變種病毒個案流入社區，以下人士要在7月22日或之前檢測，若在7月17日至19日已檢測者可獲豁免。

1. 6月9日至7月1日到過淺水灣南灣道12A號2號員工及訪客



2. 6月14日、16日、17日、28日、30日及7月1日到過油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店員工及訪客



3. 6月20日至7月10日、7月25日至31日到過赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓員工



4. 7月9日中午12時至下午6時，到過沙田小瀝源路廣源商場第3座2樓麥當勞員工及訪客



5. 7月9日晚上6時至10時，到過黃大仙中心南館地下舖美心MX員工及訪客



6. 7月8日晚上6時至7月9日凌晨零時，到過黃大仙中心南館地下舖銀咖哩員工及訪客



7. 7月9日上午10時至下午1時，到過深水埗九江街132號地鋪英姐髮型屋的員工及訪客

