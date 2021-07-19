封區檢測｜美國抵港男子初步確診帶變種病毒　上環尚賢居圍封

本港今（19日）無確診個案，是連續42日本地零確診。不過，初步確診個案中，一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子，於香港機場驗出對新冠病毒呈陽性，由於他赴美前曾短暫留港，當時仍屬病毒潛伏期，謹慎起見當局遂決定圍封其住所，同廈住戶須接受病毒檢測。患者早前已接種兩劑復必泰疫苗。

政府晚上7時半宣布，將其曾入住的上環「尚賢居」圍封納入強制檢測範圍，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日（20日）上午約7時完成行動。



7月19日 上環尚賢居封區檢測



一名由美國抵港、帶有變種病毒L452R的27歲男子初步確診，港府晚上圍封其離港前曾入住的上環尚賢居。(朱海棋攝)

列輸入個案 很大機會在美國感染

本港今日沒有本地源頭不明個案，不設疫情記者會，亦是連續42日本地零確診。衞生防護中心晚上公布，一名來自美國的27歲入境男子初步確診，他本身居於香港，後於7月4至18日前往美國，離港前、離美前的檢測均呈陰性。他抵美後超過14天再於昨日(18日)回港，在香港機場驗到陽性，並有L452R變種病毒，病毒量高，CT值是21至24。

衞生防護中心指，病人很大可能最近於美國感染，已將此個案列作輸入個案。

患者在6月27日至7月4日居於香港，雖然他留美時間長，估計是在美國受到感染，但由於變種病毒的潛伏期可達21天，故未能完全排除他是在香港受感染後才去美國，當局為安全起見，會將他離港前居住的「尚賢居」圍封。

已打兩針復必泰

病人於德輔道西418號太平洋廣場工作，最後上班日期為7月2日。病人的工作處所，以及他在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。中心的調查顯示，病人曾於4月26日及5月17日在香港接種兩劑復必泰疫苗復必泰。



政府今晚7時起將患者在港居住的上環尚賢居列為受限區域，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日（20日）凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

