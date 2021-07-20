七一刺警案｜李國章：港大學生會不能認錯了事　也不即開除學籍

香港大學學生會評議會本月7日通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」議案，事後學生會撤回議案、鞠躬道歉並請辭，惟事件並未平息。校方宣布不再承認港大學生會在校內角色，警方國安處入校搜查。

港大校務委員會主席李國章接受報章專訪，指為學生知錯感高興，但認為事件不可鞠躬認錯了事。他說，港大不會干預或插手國安處調查，形容兩者「各有各做」，而校方正按大學規則審視事件對港大聲譽及安全的影響，研究如何跟進，有機會發警告信、停學，最嚴重則開除學籍，由於事涉學生前途，校方會小心處理。



李國章接受《星島日報》專訪，為涉事學生願意撤回議案及道歉感高興，但認為他們仍然要承擔責任。他形容事件不是鞠躬認錯就可了事，校方會按大學規則，衡量事件對港大聲譽及安全的影響，再跟進事件。

港大校務委員會主席李國章指，港大學生評議會不能鞠躬認錯了事。（資料圖片）

有可能發警告信、停學

李國章強調，「不會說這些學生曳，就立即開除他們學籍。要按規矩檢視、要公道。」至於如何跟進？他舉例指，校方有可能發警告信、停學，最嚴重則是開除學籍。惟由於校方需時調查學生角色、檢視事件對港大聲譽及安全等的影響，料本月內未有結果。

警方國安處本月16日到港大學生會會址搜查，李國章說，港大不會干預或插手，形容兩者「各有各做」。