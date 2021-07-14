七一刺警案｜鄧炳強：美化淡化恐怖主義非常危險　現行法例可規管

有立法會議員關注7月1日有人向禮賓府投擲易燃物品，當晚又發生「刺警案」，又指事後有人於網上「美化」犯罪行為，今（14日）在立法會上批評公開為恐怖主義行為辯解人士。

保安局局長鄧炳強在會上表示，不宜評論個別案件，任何人犯法必定嚴肅跟進，直言任何意圖美化、英雄化、淡化恐怖主義都是非常危險的行為。他又指，目前恐襲威脅級別維持在中度級別適當，強調提升恐襲級別是非常慎重決定，避免任何草率決定引起市民不便及恐慌。



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提升恐襲級別須非常慎重決定

鄧炳強表示，國安法實施以來，成效立竿見影，但仍有少數極端分子死心不息，甚至策劃具體行動。他指，目前恐襲威脅級別維持在中度級別是適當，但不能排除孤狼式襲擊，會持續評估，一旦掌握可靠情報，例如知悉有恐怖組織策劃恐怖襲擊，屆時會提升級別至高度，採取升級防禦措施，例如要求所有巴士、地鐵乘客的隨身物品接受保安檢查、甚至把部分港鐵站封閉，檢查前往機場的車輛等。

他強調，提升恐襲級別是非常慎重的決定，必須以保障市民安全為先，並建基於具體情報，避免任何草率決定引起市民不便及恐慌。

鄧炳強又指出，多宗暴力襲擊事件，施襲者受網上虛假資訊，及煽動暴力和仇恨言論影響，7.1刺警案就是例子。他認為假新聞及極端思想對社會危害極大，必須嚴厲應對有人濫用網上平台。他又指，就設立反假新聞法，由於複雜及具爭議，民政事務局會研究其他國家及地區經驗及做法，為下一步工作提供參考，並稱日後首要工作是盡快澄清不確信息。

保安局局長鄧炳強表示，任何意圖美化、英雄化、淡化恐怖主義都是非常危險的行為。（盧翊銘攝）

現行法例有規管發表煽動文字 鄧強調有證據會拘捕

民建聯葛珮帆在會上批評，港大法律系客座教授陳文敏、大律師吳靄儀、港大學生評議會等公開為恐怖主義行為辯解，關注當局會否仿傚法國制定「寬恕恐怖主義罪」，規管美化及合理化恐怖主義的行為。經民聯金融服務界議員張華峰則批評，港大學生顛倒是非，質問相關學生是否道歉就可全身而退，令事件不了了之？

鄧炳強回覆指，不宜評論個別案件，任何人犯法必定嚴肅跟進，無論是孤狼式襲擊或恐怖活動集團，都會全力以赴打擊，直言任何意圖美化、英雄化、淡化恐怖主義都是非常危險行為，與實際恐怖活動有同等嚴重程度。他認為，現行《刑事罪行條例》及《港區國安法》有條文規管發表煽動文字罪行，有證據會拘捕，甚至檢控。

民建聯何俊賢擔憂警察及「正義感較強」的議員，都可能受到孤狼式襲擊，希望當局提供保護，又問及會否設立警察子弟學校。鄧炳強表示，會基於風險評估，再決定採取什麼保護措施，例如警察宿舍如有侵擾行為，會發出保護令。學校方面，他認為非常複雜，反問是否所有警察子女都願意入讀同一間學校？選址在哪？如何定位？並指正與教育局商討，如警察子女在校內受到欺凌，會提供協助。