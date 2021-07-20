司機要女兒不穿內褲下陪睡　並藉機非禮　稱受離婚打擊犯案囚18月

貨車司機與14歲女兒在家獨處時，要女兒只穿睡裙不准穿內衣褲與他同睡，並壓在她身上，及用震動按摩器非禮她的私處，女兒告知朋友和母親後揭發事件。父親早前承認一項非禮罪，案件今（20日）於區域法院判刑。辯方指被告案發時與妻離婚受打擊，但他智力偏低兼患有精神分裂，解決問題能力低而犯案。法官斥他嚴重違反與女兒誠信，對她構成長久傷害，判他入獄18個月。



41歲被告承認於2019年6月27日猥褻侵犯案發時14歲的女兒X。

女兒每周只回家一次

案情指，被告的妻子有精神問題，X和弟弟入學前已入住兒童之家，每星期回家一次。被告和妻子關係在2019年轉差，當日X回家住宿，只有被告和X在單位，被告要求X與他同睡，又不准X穿內衣褲，X只穿睡裙。被告壓在X身上和抱起她，X曾叫對方停止，但被告以震動按摩器和手指觸摸她私處。X其後告訴朋友和母親她遭父親性侵犯，期間她情緒不穩，她亦向母親表明不想跟隨父親生活，並報警處理。

被告於同年7月被捕，在錄影會面中承認以震動按摩器放在X私處外圍3至4分鐘，以及用手指插入X陰道數秒，事後感到歉疚。被告多年前犯案，被判入教導所。

女兒事後失眠發惡夢

辯方庭上引述被告女兒的創傷報告，指她失眠和發惡夢，不想憶起事發經過。被告的背景報告提到他對女兒造成的悲劇，與婚姻問題和妻子的精神問題有關。辯方透露因為他的妻子不忠，二人離婚，導致被告失眠，需服用精神科藥物麻醉自己。精神和心理報告指，被告的智力稍低和患有精神分裂症，解決問題的能力低。

不知如何面對父構成長久傷害

法官姚勳智判刑時指，被告認罪和表示非常歉疚，他求情稱工作認真和樂於助人。姚官斥他嚴重違反女兒對他的信任，壓在她身上、以震動按摩器和手指非禮她，女兒不知如何面對他，對她構成長久傷害。姚官指被告重犯機會中等，以30個月監禁為量刑起點，考慮到被告智力稍低和患有精神分裂症等求情因素，減刑至27個月，因認罪扣減刑期後，判他監禁18個月。

案件編號：DCCC 1037/2020