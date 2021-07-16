內地夫認圖姦22歲繼女　稱當家庭主夫感壓力　無法控制性衝動

持雙程證來港與妻會合的男子，聲稱來港後當上家庭主夫，覺與妻子有社會地位有差距而感到壓力，無法控制性衝動下企圖強姦22歲的繼女，並向對方大肆非禮。繼女即往通知母親後報警。男子今(16日)在高等法院認罪，法官把案押後至8月30日判刑，以候事主的創傷報及心理報告。



45歲被告，承認一項企圖強姦，及一項非禮罪，指他於2020年5月29日在港侵犯當時22歲的繼女X。

持雙程來港與妻及子女同住

案情指，被告和X母在2016年結婚，X母本身有一名女兒(即事主X)，及一名17歲的兒子，X母與被告結婚後，兩亦育有一名兒子，案發時兩人的兒子約2歲。操普通話的被告，去年持雙程證來港，與妻子及這3名子女同住於一個約400平方呎的住所。

闖入繼女房間性侵

案發當天早上，X獨自在房間睡覺，被告的兒子亦在家。上身赤裸的被告穿著短褲走進X房，並爬上她的床上撫摸她的胸部和私處，又強吻她的臉和胸。X掙扎及呼救，被告沒有理會，並脫下她的內褲和上衣，X見被告陰莖勃起，沒有使用安全套，便拒絕及欲離開，但被告猛力按着X雙腿，她感被告下體碰到其私處，被告最終逼X為他手淫及口交，並在X口內射精。

被告返回他的房間後，X即離開住所，並在同日下午向母親哭訴差點遭繼父強姦，X情緒激動，她在母親陪同下報警。

聞繼女無性經驗即停止撫摸

被告當天被捕，他警誡下表示因一時衝動而侵犯X，X說從沒性經驗而感到害怕，故被告停止撫摸她，X亦曾向他說不。X求醫後發現右手肘瘀傷，左膝擦傷，胸部和陰部也有損傷，醫生認為和性交所致吻合。

與妻社會地位有差異感壓力

被告稱他是因和妻子的社會地位有差異而感壓力，無法控制性衝動。辯方庭上稱被告當時為家庭主夫，沒有精神疾病，家人已離開他，重犯機會低。

案件編號：HCCC85/2021