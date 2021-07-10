柏傲莊III｜工程師指疑錯將樓板用混凝土建支柱　成本最多差30%

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-10 19:20

新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。消息指，今次事件源於有人將不同強度的混凝土錯誤澆灌於不同區域，致鋼筋混凝土未能通過屋宇署的測試。 香港工程師學會結構分部代表謝偉強解釋，被指涉及事件的兩款混凝土、即「C80」及「C45」，因強度不同，分別用於樓宇的不同部分；而前者價錢亦較後者高約20%至30%。不過，他指由於混凝土的成本佔總建築成本僅約10%至15%，料事件起因非為節省成本。

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新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。有消息指，柏傲莊三期項目施工期間，有工人將原本應該澆灌「C80」的混凝土，錯誤澆灌了「C45」的混凝土，當中涉及第八座7樓至8樓的部份支柱，其後亦涉及多個樓層，第一座均出現類似錯誤。

「C45」當中的45，是指每平方毫米能承受4.5公斤的重量，而「C80」則為可承受8公斤的重量，意味著「C80」的強度較高。

香港工程師學會結構分部代表謝偉強解釋，兩款混凝土會同時用於不同的樓宇結構，「C80」一般用於每層樓宇的柱，而「C45」則用於樓板、即每層樓的地板，及打橫的柱樑。「C80」的強度較高，因加入了化學物質，變相會令成本價亦相對較高，對比「C45」的價錢高約20%至30%。

新世界及港鐵合作發展的柏傲莊三期，興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，要拆卸重建。（資料圖片）

混凝土佔建築成本約10%至15%

不過，他續稱混凝土的成本佔建築成本約10%至15%，由於所佔比重較少，估計不會為節省成本而發生今次事故。

謝偉強稱，按一般程序，樓宇的圖則會標明不同部分所需要混凝土強度，而圖則會由屋宇署審批，較少機會出錯。而建築工人及管理人員會根據圖則施工，不過現階段難判斷責任誰屬。

視乎涉及範圍 可透過加固補救

他又稱，過往曾有發生錯灌混凝土的情況，若涉及較少數目的柱，可以透過加固補救，「好似叠羅漢，如果下面一個冇咁強都未必會塌。」不過由於今次事故涉及較低樓層，加上發展商可能考慮過加固的成本、時間，及或令買家失信心，因此選擇拆卸重建。

至於屋宇署表示樓宇未有即時危險，他解釋因現時只完成興建約20層，依然夠力承托；不過如果繼續施工，柱有可能會出現裂痕，若涉及多條柱出事，則會有倒塌危機。

記者曾向屋宇署查詢項目所使用的混凝土強度，與屋宇署批准圖則列明的強度差距。屋宇署回覆指，屋宇署已就此事件有否涉及違反《建築物條例》的事項展開調查，並會視乎調查結果，按《建築物條例》的規定採取適當行動。由於有關調查在進行中，現階段不便評論個案的細節。