柏傲莊III｜業主向新世界發公開信稱心理受打擊　促交代事件詳細

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-12 19:39

新世界及港鐵合作發展的大圍站物業項目柏傲莊III，由於牆身底座混凝土未達要求，新世界上周主動提出拆卸重建第1及8座。一群柏傲莊III的準業主今日（12日）向新世界發公開信，批評新世界一直未與他們直接聯繫，致電時接線生只是重複新聞資訊，直言：「一眾業主的心理都受到嚴重的打擊。」公開信中提到該批業主要求，新世界要以書面形式盡快交代事件始末、修復安排、賠償方案細節、如何保證重建後的質素，以及確實交樓日期。

▼7月8日．柏傲莊第三期1座及8座需拆卸重建▼

+ 3 + 3 + 3

43名來自柏傲莊III第1及8座的業主，今日向新世界發公開信。內文指，混凝土未達要求是重大事故，但一直未得到新世界直接聯繫，而電話熱線的接線生，只是重複新聞上的資訊，未能消除一眾業主的疑慮，直言：「心理都受到嚴重的打擊」。

公開信形容：「畢竟在香港，買樓是人生一等大事」，業主們感到十分焦急及相當憂慮。業主認為，事情始末、修復安排及時間表；賠償方案細節及安排；如何保證重建後的安全及收樓質素；確實交樓關鍵日期等4方面，均欠缺透明度，要求新世界盡快以書面形式清楚交代事件。

業主：保留追究權利

一眾業主又表示，新發界在公布事件的當日，已向地產代理承諾支付全數佣金，質疑為何遲遲未能公開賠償金額的計算方式及賠償安排。他們認為，新世界必須給予業主足夠時間，以了解及考慮賠償方案，並提供直接溝通渠道，供業主發表意見。他們表示，當確認賠償方案已獲政府部門審批後，才會回覆是否繼續完成交易，並強調就事件「保留一切追究權利」。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓