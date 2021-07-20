勞工處、工聯會合辦招聘會提供1800職位　保安業嘆難請人

勞工處聯同工聯會職業再訓練中心於今（20日）及明（21日）在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會。為為期兩日的招聘會約有40間機構參加，合共提供超過1,800個職位空缺。

疫情緩和，失業率略為回穩，但仍有到場的求職者表示因為疫情被裁員，對工種並沒太大要求，望場內會有合適的工作。



勞工處聯同工聯會職業再訓練中心旺角麥花臣場館舉行大型招聘會。（蕭曉慈攝）

場內不乏失業人士 胡先生：由年頭失業到宜家

到場的胡先生稱「由年頭（失業）到宜家，宜家就啱啱返緊一份短期合約（的工作），都就黎完架啦」，故希望能夠令覓新工。

胡先生說失業期間大約共寄出十多份履歷，應徵後都有工作一段時間，但始終認為那些工作不太合適自己，平均只工作了一星期就提出請辭。本來從事設計行業，負責設計大型數碼噴畫的胡先生表示，「同類型嘅工作都發覺選擇少咗，所以都會試吓考慮唔同行業嘅工作」。

另外，從事農務業已一年，於有機農場兼職種植，採摘及包裝香草的Connie表示，因極端天氣的變化，想轉變一下工作的環境，「抆草就最艱難，曬住要帶草帽，成面都係汗」。她稱曾經寄出20多份履歷，但因原本從事的工作需要長時間工作，導致她未能抽空出席面試。

Connie認為，最重要懂得把握機會，如多學習樂器，報讀額外課程增值自己，能增加尋找新工作機會。她指，自己對寵物店店務員，包裝工作及工廠包裝工作最為感興趣。

求職者邱小姐稱「本身自己都有保安牌，所以都睇下會唔會搵下啲保安嘅parttime」。（蕭曉慈攝）

求職者邱小姐本身從事政府部門的外判文職工作，因合約到期，故到場了解文書相關工作。她稱，「本身自己都有保安牌，所以都睇下會唔會搵下啲保安嘅part time（兼職）」。

保安服務業界流失率高 望招聘會能吸納人手

宏力保安服務公司招聘組的馬先生指，上年度其他行業因受疫情影響，如航空業，飲食業，大量職員被裁員後，他們都會報讀保安課程，公司上年度大約聘請100人。但因疫情緩和的關係，保安業界流失率上升，人手比較短缺，「好多人做左一、兩個月之後，就會返去做自己本身嗰行」。他期望於招聘會吸納更多有興趣求職者。

逾八成空缺屬全職 月薪一至兩萬元

在是次招聘會，約81％為全職空缺，大部份月薪介乎一萬元至二萬元。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位，查詢該處提供的就業服務。