東京奧運｜培訓口述影像義工　助視障人士「聽見」比賽直播

「即刻轉身射個三分波啊！」好的旁述，可令觀眾更投入觀賞體育賽事，而專業的口述影像，更可成為視障人士的「第二眼睛」，近年更在影視和劇場範疇愈趨普及。有機構去年開展體育口述影像服務，舉辦培訓班招募義工，歐國盃期間更舉辦多場網上直播，透過更多元的旁述內容，讓視障人士一同投入熱潮。不少義工都在歐國盃「小試牛刀」，賽馬會「開聲體」體育口述影像服務的服務顧問李德能希望可以再次聚集一群義工，在東京奧運中，提供更多口述影像服務。



十多位不同背景的義工，都是一心為視障人士服務，當中不乏資深球迷，想一嚐講波的滋味，過過「口癮」。（楊凱力攝）

小小的活動室內，有十來位不同年齡、職業的義工學員，聽着李德能分享口述影像的技巧，「如果係我，就會講咗成個大環境先，呢幅係一幅陡峭畢直嘅石牆」，同學們跟着練習：描述運動相關圖片、影片、速讀和解釋賽事規則，大家拿起咪高峰即「連珠炮發」，「可以見到呢位運動員戴着白色頭盔，手腳並用爬上石牆」，語調、用詞等接近專業，李德能卻說，今次只是他們第三堂課：「又唔係咩火箭技術，可能一句就已經明咗！」

學員們對着影片即場發揮，說得有板有眼，德能則即場給予意見。（楊凱力攝）

歐國盃口述影像 義工服務初體驗

義工當中有人正職是體育記者、有人有口述電影經驗，而自僱人士阿龍，過往曾在學校及網台講波，今次在歐國盃「開聲體」中成為「實習生」，開過兩次咪。甫上課，就與其他學員分享當時經驗，又檢討自己的表現。

阿龍憶述負責的其中一場歐國盃，是7月8日四強賽事——英格蘭對丹麥，本港時間凌晨三時開波，踢到加時，他直言不習慣捱夜，到加場下半場時，已經感覺自己「語無倫次」，說話斷斷續續，幸得拍檔幫忙，才可順利完成旁述。直播過後，觀眾和協會職員都曾讚揚他，獲得讚賞成為阿龍最大的動力，即使熬夜，內心卻仍很亢奮。阿龍打排球多年，希望歐國盃過後，有機會嘗試為排球隊作口述影像。

阿龍本來是賽馬會計劃下的實習體育記者，在李德能推介下參加「開聲體」。（楊凱力攝）

唔可以淨係講動作，甚至係左腳、右腳、左手、右手、足球個高度......都要描述到好細緻。 阿龍

因為受眾看不見，比起電視常見的評述，阿龍認為口述影像一般需更細緻，「一個動作做出嚟，唔可以淨係講個動作，甚至係左腳、右腳，定左手、右手，足球個高度......都要描述到好細緻」。阿龍更偏好談論一些「花邊嘢」，例如球員的外型、造型和服飾等，除了令球員的形象更立體、鮮明，他更覺得髮型、紋身等，可表現出球員的風格和性格，令球賽更富趣味。

資深評述員李德能出身電台，旁述體育賽事已有三十多年經驗，不少港人都在大大小小賽事中聽過他熟悉的聲線。（楊凱力攝）

體育口述影像要求高

不止一般觀眾，連電台出身、旁述體育賽事三十多年的資深評述員李德能，最初都以為傳統媒體旁述與口述影像相差無幾，「電台呢種都係靠聲音去表達嘅媒介，同依家口述影像應該八、九成似啦？......但原來有啲新鮮事我以前冇諗過」。

李德能形容，要視障人士用耳朵「看」球賽，要求高很多，例如平日在電視台，可以說這位球員很高，但在口述影像，最好具體說明「有幾高」，「佢有1.89米，而佢對手是1.76米，於是相差咗十幾cm，咁你就感覺到佢哋嘅優劣勢」。他稱口述員表達要精準、具豐富的詞彙和廣泛的客觀資料，才可將圖像呈現得最仔細。他又謙稱，培訓義工其實都是一起發掘新經驗的過程，可共同確立一些準則。

賽馬會「開聲體」體育口述影像服務2020年開展，由香港失明人協進會主辦，香港賽馬會慈善信託基金撥款捐助，服務目前以足球賽事為主，除了網上直播，亦有在球賽現場提供服務，20/21球季就帶視障人士看過七場「本地波」。

到現場睇一場「微不足道」的波

歐國盃開始前，他們曾到現場觀看球賽，李德能是其中一員，他提到現場環境其實可以與口述服務相輔相成，「佢哋聽大會廣播、教練或者領隊講嘢，呢個過癮嘅感覺比較強烈」。所以義工每次都會安排視障人士坐在人多或接近啦啦隊的位置，讓他們感官上也可投入賽事，享受現場氣氛。

有機會睇波，可以同太太、屋企人有一個一齊出去活動嘅機會......當你身處一個會不時遇到不便嘅生活環境......咁微不足道嘅事，都可能成為佢哋當日一個愉快來源。 賽馬會「開聲體」體育口述影像服務服務顧問 李德能

李德能又表示，從未有聽眾圍在他身旁聽他旁述，可以與他們親身交流，甚至直接稱呼他們的名字，因此感覺新鮮。而服務最大的意義和滿足，源自為視障人士帶來不一樣的體驗，「因為今天週末有機會睇波，可以同太太、屋企人有一個一齊出去活動嘅機會......當你身處一個會不時遇到不便嘅生活環境......咁微不足道嘅事，都可能成為佢哋當日一個愉快來源」。

德能希望義工人數愈趨穩定下，可以為視障人士提供東京奧運口述影像服務。（楊凱力攝）

盼奧運可設口述 教育大眾

口述體育在外國已經發展一段日子，例如美國NBC在2016年里約奧運時，都有為開幕禮、閉幕禮和主要賽事，提供口述影像服務，而今屆東京奧運，香港電台每日播放的賽事精華亦會配有口述影像。

今屆奧運，本港各大電視台均免費播放，李德能形容奧運這種綜合性運動會，要求口述員具備更多的專業知識和技巧更高，但仍希望趁義工團隊逐漸成熟，可以將服務更廣泛地加入節目，更重要是透過這項觸目的盛事，向大眾傳遞「體育面前，人人平等」的訊息，向小眾人士提供選擇空間和權利。