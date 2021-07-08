港隊派46人出戰東京奧運　林鄭祝願運動員凱旋而歸

撰文： 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-08 21:52

東京奧運快將舉行，港協暨奧委會與特區政府今日（8日）舉辦香港代表團授旗儀式，行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任盧新寧、民政事務局局長徐英偉、立法會「體藝文出」界別議員馬逢國均有出席。 林鄭指，今屆共有46名香港運動員取得東京奧運會38個項目的參賽資格，包括14項運動，是有史以來最好的成績，形容「為體育發展寫下光輝的一頁」。政府將會購入東京奧運轉播權，讓市民免費收看，支持運動員。

行政長官林鄭月娥主持東京2020奧運會港隊代表團授旗典禮。（行政長官辦公室）

林鄭表示，市民的支持，對運動員爭取好表演有關鍵作用，加上過去兩年香港的特殊情況和商業廣播機構未能買入東京奧運轉播權，故政府早前已決定要「特事特辦」，由政府購入轉播權，免費給予本地5間持有電視牌照的廣播機構轉播，讓市民免費收看，為運動員打氣。 她亦祝願運動員在奧運中大放異彩，凱旋而歸。

林鄭又指，政府透過精英運動員發展基金，支持體院加強對運動員培訓，今年已提供超過7億元資助，並在2020年7月向香港運動員基金注資2.5億元，優化運動員「體學雙軌發展」及進一步協助退役運動員轉型。政府更為中國香港體育協會暨奧林匹克委員會及60個體育總會提供資源總額由2019-20年度大約3億元，在4年間逐步增加至每年超過5億元，目標是為了加強推動體育普及發展、青少年培育、社區參與、各級代表隊的訓練、海外交流以及比賽，以及提升體育總會的機構管治。

霍震霆︰政府首次購入轉播權 免費播放奧運意義重大

港協暨奧委會會長霍震霆表示，過去一年受到新冠肺炎疫情影響，大會籌備及運動員備戰工作都是波折重重，但香港運動員迎難勇進，共有46名運動員將會競逐獎牌，「肯定會為香港開拓史上最亮麗表現」。他代表港協暨奧委會向特區政府、各體育總會和所有運動員表達敬意。

政府首次購入轉播權，安排免費播放，霍震霆認為這能借助分享，促進社會共融以及市民同心，對重回發展正軌的香港而言意義重大。