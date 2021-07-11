東京奧運｜康文署十八區設「奧運直播區」　朝8晚11播賽事及精華

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-11 12:45

​為支持香港運動員參與東京2020奧運會，康樂及文化事務署（康文署）將在轄下十八區指定體育館設置「奧運直播區」播放奧運賽事節目，讓市民一起感受奧運盛事的氣氛，同時為出戰奧運的香港運動員打氣。

開放時間為上午八時至晚上十一時

所有「奧運直播區」在七月二十四日至八月八日期間的開放時間為上午八時至晚上十一時，歡迎市民到場收看奧運賽事和精華片段。各個場地亦會展示以香港運動員參與奧運為主題的展板，活動地點請參閱下圖。

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在七月二十三日奧運開幕當日下午五時，康文署將在九龍公園體育館舉行「奧運直播區」啓動活動，當天節目除了有運動示範及同樂活動外，亦會有香港運動員分享運動知識，一起為參與奧運的香港運動員打氣。活動詳情稍後公布。而其他場地的「奧運直播區」亦會由當晚開始開放。

此外，康文署「寓樂頻道」內的運動教室101已上載一系列運動入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧，其中奧運的運動項目包括長跑、網球、籃球、高爾夫球、羽毛球、排球、欖球、乒乓球、足球、游泳，另外亦有非奧運項目壁球、體育舞蹈和遠足。在奧運期間，其他運動項目如劍擊、空手道等影片將陸續推出，從而提升大眾參與運動的興趣，觀看奧運賽事時更添趣味。