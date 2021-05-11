東京奧運︱霍啟剛冀政府勿「播完就算」　應進一步推廣本地體育

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-11 15:29

特首林鄭月娥今日（11日）宣布，港府已成功購入東奧轉播權，近由5間本地持牌電視台免費播出，是港府首次親自出手購入奧運轉播權。港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，歡迎政府決定，希望政府接下來可繼續與相關電視台洽談，充分利用轉播片段，加強推廣本地體育，不要「播完就算」。

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霍：希望不要「播完就算」 應趁機會推廣本地體育

霍啟剛於社交網發帖指，於去年東京奧運延期前，自己一直向政府建議購買轉播權，亦於港協暨奧委會成立「東京2020奧運播映權專責小組」，近期向不同政府部門首長提及轉播權問題。他形容，今次是在疫情之下「更加需要開心同正能量嘅事」。現時香港代表隊已取得超過30張奧運入場券，中國國家隊亦取得超過250張奧運入場券，很開心轉播權安排終於落實，讓全港市民為他們打氣。

他期望，接下來兩個半月政府繼續和電視台洽談，做好奧運製作，確保市民看到每一個香港運動員的風采；同時都要推動社區參與，營造氣氛全城投入，並研究如何充分利用奧運比賽片段，例如在學校推廣、於康文署場地播放等等，希望政府有全盤規劃，利好體育界長遠發展。

霍啟剛向《香港01》記者補充，香港過往注重市場競爭，由電視台出資購買大型體育比賽轉播權，但近幾年社會經濟情況不理想，從公眾角度，支持政府出資購入轉播權。

外界關注到，奧運比賽的「吸金」能力始終不及世界盃等大型球類賽事，對商業機構吸引力或許有所不足，如無綫電視直播2016年巴西里約熱內盧奧運據報倒蝕1.5億港元，今次由政府購入轉播權，未來應否成為長遠安排？霍啟剛指，政府可以在今屆奧運後，視乎效益與立法會公開討論，如果效果理想，便可考慮其他措施。

他又指，希望政府今次不要「播完就算」，可繼續與電視台方面接洽，製作更多奧運相關節目、未來3個月多辦一些社區活動，利用今次機會更有效在推廣本地體育，培養市民對運動的興趣；也呼籲各間電視台多報道一點奧運村中，內地、香港選手的新聞。

馬逢國：港台不應被排除在外

立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國亦歡迎今次新安排，認為在疫情下業界經營困難，政府購入轉播權可讓香港市民不會錯過觀看奧運的機會，媒體亦會因此關注香港運動員於賽事的表現，為運動員帶來鼓舞。

馬逢國又指，只有當商業行為不可行，包括轉播權費用太高、出現惡性競爭等，政府才會按整體利益，作出干預去購買轉播權；未來安排則要視乎業界的態度，並非政府需要擔心的問題。

不過馬逢國指，政府運用公帑購買轉播權，港台作為公營電視台不應被排除在外，希望各電視台可以分享資源。被問到政府要求享有轉播權的電視台要分享片段給港台的安排，馬逢國表示，若政府認為有關合約形式，已經讓其他電視台提供到資源給港台，同時可以節約費用及避免競爭，也是無可厚非。