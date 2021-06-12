未打針員工無獎金、花紅或涉歧視　平機會：須視乎合理及必要性

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-12 14:50

商界先後推出豪宅、名車大抽獎等，響應政府的谷針計劃，惟賽馬會昨日（11日）卻傳出要求員工在8月31日前打齊兩針，否則扣減新年獎金。平機會主席朱敏健今早（12日）在商台節目表示，若僱主為已打針的員工提供獎金，無打針的員工不能領取，或會受到法律挑戰，惟最終是否涉及歧視難以一概而論，須視乎有關措施是否合理及具必要性。

朱敏健表示，若僱主為已打針的員工提供獎金，無打針的員工不能領取，或會受到法律挑戰，惟最終是否涉及歧視難以一概而論。（商台提供）

朱敏健早上在商台節目《政經星期六》表示，僱主要求未接種疫苗的員工停工，或違反「殘疾歧視條例」，須視乎有關行動是否合理和必要。他舉例解釋，若僱主調派未打針的職員到其他分店工作，員工受到的差別待遇較細，亦可能對僱主業務有幫助，因此合理和必要性較大；惟若僱主開除未打針的員工，則要證明行動的必要性，論述上甚為艱巨。

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他又指，僱主有權要求員工接種疫苗，問題在於若員工拒絕服務會有何後果，而不同行業的僱主要證明針對員工行動的合理及必要，有不同難易程度，不能夠一概而論，例如航空、旅遊業有更大理由要求員工打針，因為政府要求員工必須接種疫苗才能復業，但部分行業並無打針才能開業的要求，便未必符合合理及具必要性的要求。

▼部分機構疫苗假期安排▼

至於僱主為已接種疫苗的員工提供獎金，或不向未打針的員工發放獎金或雙糧，朱敏健認為，無打針的員工無資格領取有關獎金，有可能會受到法律挑戰，惟他續指，但若果有食肆指出，已打針的員工，可接待更多客人或工作時間較長，屬於衡工量值的獎勵，有可能被視作不涉及歧視。

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