新冠疫苗｜政府擬起訴打四劑新加坡男　私家醫生：目前無要求申報

有傳媒早前報道，一名在香港工作的新加坡男子先在新加坡接種兩劑莫德納疫苗，再回港接種多兩劑復必泰疫苗，聲稱是由於香港政府無認可外地接種紀錄，令他無針卡，對生活造成不便。政府發言人昨天表示，有關行為可能涉及有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行，必要時政府會起訴相關人士。

有私家醫生直言，本來不知道市民隱瞞外地接種疫苗紀錄都屬違法行為，因為現時疫苗接種的同意聲明書上，並無要求市民確認自己無在外地打過針。

有接種中心營運商和私家醫生都認為，未來會有更多人在外地打針後回港，政府應考慮認可外地接種疫苗的紀錄，例如先接納世衞認可的疫苗。



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同意聲明無列明要申報 網站只提醒報告藥物敏感

有為市民接種科興疫苗的家庭醫生林永和表示，私家醫生可以透過「醫健通」系統了解市民有無在香港接種過新冠疫苗，但外地的接種紀錄就不得而知，以往他無特別詢問市民有無在外地接種過新冠疫苗，又指不知道隱瞞外地接種疫苗紀錄都屬違法行為，因為現時疫苗接種的同意聲明書上，並無要求市民確認自己無在外地打過針。

翻查政府疫苗接種網站的預約系統，若選擇接種復必泰疫苗，網站只有提醒「如果您正使用、最近已經使用或可能需要使用其他藥物或近期接種過任何其他疫苗，請告知您的醫生或藥劑師」，並無要求市民向政府申報有無打過針，亦無列明暪報、虛報的可能後果。

林永和同意為外地接種疫苗的人士提供針卡，指出若擔心外地疫苗紀錄真偽問題，亦可先為這些人檢測抗體。 （資料圖片）

林永和認為，政府可以考慮在聲明書上加入註腳，要求市民確認自己有無接種史，但由於私家醫生亦只能相信市民所講，無法核實真偽，未知作用有多大。他同意為外地接種疫苗的人士提供針卡，指出若擔心外地疫苗紀錄真偽問題，亦可先為這些人檢測抗體，如證實有疫苗抗體，便可為他們提供針卡。

梁國齡：只能相信市民所講

負責營運將軍澳體育館接種中心、提供復必泰疫苗的康健醫療集團營運總監梁國齡表示，以往無特別詢問市民有無在外地接種過新冠疫苗，政府並無此要求，但發生今次的事件後，他會提醒工作人員向市民詢問，但若有市民說謊，工作人員亦無法知悉，只能相信市民所講。

他認為隨著社會復常，未來會有更多人在外地打針後回港，政府應該研究認可外國疫苗接種紀錄的問題，例如可以先認可接納世衞認可的疫苗。

梁國齡認為隨著社會復常，未來會有更多人在外地打針後回港，政府應該研究認可外國疫苗接種紀錄的問題，例如可以先認可接納世衞認可的疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

記者向食物及衞生局查詢接種了四針的男子是否違反《盜竊罪》、局方是否已起訴該男子、會否認可外地疫苗接種紀錄、為什麼預約網站無提醒市民需申報外地接種紀錄等問題時，局方均稱沒有補充。早前一名男子亦曾在香港接種三劑疫苗，局方亦無回應會否檢控他。

有線新聞日前報道，一名30歲的男子先在新加坡接種兩劑莫德納疫苗，再回港接種多兩劑復必泰疫苗，他解釋自己打四針是由於香港的針卡未能顯示外地打針的紀錄，對他生活造成不便，例如不能進入酒吧。

有傳媒早前報道，一名在香港工作的新加坡男子先在新加坡接種兩劑莫德納疫苗，再回港接種多兩劑復必泰疫苗。圖為復必泰疫苗。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

政府：男子以失實陳述及欺騙手段獲取利益

政府發言人昨晚（19日）發稿，指該名人士刻意向疫苗接種中心醫護人員隱瞞已完成接種新冠疫苗的事實，聲稱自己屬政府疫苗接種計劃下的合資格接種人士，而不誠實地取得在本港多接種兩劑疫苗的利益。有關行為可能涉及有人以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行。政府會進行調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，亦不排除會考慮不為相關人士提供在香港接種疫苗的紀錄證明。