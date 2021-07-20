台灣疫情｜本土疫苗問世蔡英文接種惹關注　總統府：將適時說明

台灣衛福部已核准高端COVID-19疫苗專案製造，台產疫苗宣告順利問世。總統府發言人張惇涵周二（20日）表示，就總統蔡英文及副總統賴清德接種部分，將依指揮中心計劃妥適規劃。



總統府表示，蔡英文及賴清德接種部分若有定案將適時對外說明。（中央社）

總統府曾在3月公開稱，一旦台產疫苗研發成功，蔡英文及賴清德願以實際行動支持。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重專家會議依科學專業的審查結果；總統、副總統接種部分將依照指揮中心開放施打的計劃，妥適進行後續相關規劃，若有定案將適時對外說明。

食藥署周一（19日）直接核可高端疫苗的緊急使用授權（EUA），其主要依據包括高端疫苗組的原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值是阿斯利康疫苗組（AZ疫苗）的3.4倍，遠高於標準要求0.67倍；以及高端疫苗組的血清反應比率達95.5%，遠高於標準要求的50%。不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，目前高端的產能相對較低，待通過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組審議後，會視其量能再放到接種計劃。

另外，台灣民眾黨立委蔡璧如及高虹安亦在周二召開記者會，除了向民進黨政府呼籲，要求蔡英文、賴清德及衛福部匡列的「第二類施打人員」（中央及地方政府防疫人員）以身作責，施打高端疫苗外，亦呼籲高端疫苗公司仍要尋正道進行臨牀三期實驗。

蔡璧如呼籲高端疫苗要循正途進行臨牀三期實驗。（蔡璧如提供）

其中蔡璧如認為，食藥署在6月15日提出了獨創的「EUA標準」是過於急促草率，除了內容疑似僅抄錄美國食品及藥物管理局（FDA）部分標準外，也選用全球民主法治國家皆未於新冠疫苗普遍採用的指標，亦即以「免疫橋接」取代臨牀三期試驗，因此質疑如此EUA標準是否嚴謹、有效。她更指，高端疫苗的新冠疫苗既無臨牀三期實驗，也無在臨牀二期階段發表過任何論文，這樣授予EUA，台灣應是世界首例。

高虹安也指出高端疫苗以「免疫橋接」的方式取代臨牀三期，缺乏可信的保護力數據，雖然衛福部有要求在一年後繳交保護效益報告，但期間必定已有民眾接種高端疫苗，她質疑如果一年後「開箱」發現保護力不足又該當如何，並提醒到這種「翻車」事件是有德國的CureVac這種前車之鑑。