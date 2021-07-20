疫苗獎賞｜經民聯送戲票一度塞車　中午始可進入　需填4項資料

經民聯推出接種新冠疫苗獎勵，送出15,000張電影禮券，今早（20日）11時開放網頁登記，採先到先得。惟網頁於11時起一度未能進入，數十網民到經民聯的facebook帖文反映未能成功登記，大表不滿。

《香港01》記者至近中午12時才成功進入，仍能成功登記獲得戲票。網頁亦表示，會在登入後3天內收到確認電郵。



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網民無法登入斥浪費心機

登記今早11時在專屬網頁進行，每名參加者只限登記一次，限15,000名，每人最多可領一張，可在MCL院線下任何戲院使用。成功登記領票的市民，可以在8月1日至8月31日中午12時至下午9時，到其中4間戲院領取電影禮券。

惟11時開始，網頁無法成功進入，疑因太多人同時進入網頁而令流量太高致「死server」，即使有人成功進入網頁，遞交申請後亦顯示出現錯誤，未知能否成功登記。大批網民到經民聯的Facebook留言，斥提交不到登記，又指浪費心機。

經民聯登記領取戲票的網頁，一度出現服務失效（service unavailable）字眼，無法進行登記。（網頁截圖）

3日內數電郵通知 取票時需出針卡

至中午12時，記者終成功進入網頁，並可以登記領取戲票，只需輸入姓名、身份證首4個字、電郵地址及電話，即可成功登記。成功登記的市民需要保存確認頁面的副本，屆時換領戲票，並指會在3個工作天內獲得電郵通知。

成功登記的市民，需要在領取戲票時出示確認頁面或電郵、香港身份證正本及香港政府衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及／或電子記錄以供核實。

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