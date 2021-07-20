強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫　行蹤曝光曾訪東薈城

本港今日(20日)新增7宗確診，全屬輸入個案，包括驗出帶有L452R變種病毒、由法國返港的39歲男子；另外，一對來自沙地阿拉伯的13及11歲姐弟亦證實初步確診，姐姐亦證實涉L452R變種病毒。據了解，他們是沙地阿拉伯駐港領事子女，獲豁免檢疫，可居家隔離。港府晚上將3人於本港逗留的住所圍封檢測。

衞生防護中心晚上公布強制檢測名單，當中可見法國返港39歲男子離港前，曾先後到訪本港多間高級餐廳，包括位於半島酒店嘉麟樓、置地文華東方酒店的日本餐廳「志魂」及金鐘奕居「Salisterra」；名單揭發沙地阿拉伯姐弟或未遵從居家隔離要求，到港翌日已先後到訪山頂廣場、東薈城及東涌纜車站，值得注意是，姐姐當時已發燒。

上述處所及餐廳獲納入強檢範圍，須於本周五(23日)或之前接受檢測，倘於本月18日至20日期間已進行檢測，則可獲豁免。



7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



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確診驗出帶有L452R變種病毒的39歲男子，於本月2日前往法國，本月18日經卡塔爾多哈返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陽性。由於病人於潛伏期絕大部分時間在法國逗留，很大可能最近於法國感染，因此中心將此個案列作輸入個案。

不過，由於變種病毒潛伏期達21日，而他潛伏期內亦曾身處香港，包括曾於6月27日至7月2日期間在港居住。為審慎起見，政府今晚圍封其住宅跑馬地黃泥涌峽道利安閣。

39歲男子由法國抵港男子離港曾到訪多間高級餐廳，位於文華東方酒店的志魂，是米芝蓮三星餐廳，以Omakase著名。(「志魂」餐廳網頁截圖)

根據衞生防護中心公布的行蹤名單，他離港前曾先後到訪本港多間酒店及餐廳，包括香港君悅酒店嘉賓軒、中環置地文華東方酒店MO Bar及志魂、金鐘奕居Salisterra、跑馬地Ask For Alonzo、中環Uma Nota及尖沙咀半島酒店嘉麟樓。上述餐廳員工及訪客均須於本周五(23日)或之前接受檢測，無論是否已接種疫苗。受檢人士若在本月18日至20日期間，已進行檢測，可獲豁免。

有L452R 變異病毒患者曾於本月17日山頂廣場。(資料圖片)

行蹤名單同時可見，山頂廣場於本月17日錄得涉及L452R 變異病毒患者足蹤，翌日、即本月18日，東薈城及東涌纜車站亦分別有同一變種病毒患者到訪。由法國返港的39歲男子於上述時間正乘坐飛機，以及於機場進行「檢測待行」，相信與其無關。

而沙地阿拉伯姐弟則於本月16日乘搭航班QR818由沙特阿拉伯飛抵香港，衞生署透露他們都是豁免檢疫人士，而姐姐於17日出現發燒，弟弟則沒有病徵，兩人抵港後第三天(即19日)提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽性。據了解，他們是沙地阿拉伯領事子女，屬於抵港後豁免檢疫人士，須按規定於家居進行自我隔離，由此推算，兩姐弟或未遵從居家隔離規定。

另外，任何在本月二日上午7時至中午12時期間曾身處香港新界沙田廣源商場第 3 座地下 12 號鋪一葉小廚的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於23日或之前再次接受檢測。受檢人士若在本月18日至20日期間，已進行檢測，可獲豁免。

7月20日 太古城唐宮閣封區檢測

