封區檢測｜39歲男法國返港後證染變種病毒　跑馬地利安閣住所圍封

本港周二（20日）新增7宗輸入個案，維持本地零確診，亦是連續43天本地零確診。惟一名由法國返港的39歲男子確診（個案編號：11963），他被驗出帶有L452R變種病毒，由於他僅短暫在法國逗留，離港前仍屬病毒潛伏期，當局謹慎起見，晚上7時半宣布圍封其位於跑馬地半山豪宅利安閣，同廈住戶須在今晚11時前接受強制檢測，預料明早（20日）7時能解封。



▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼



+ 3

已打齊兩針復必泰

今日新增的7宗確診個案，全為輸入個案，本港已累計43日零確診，惟一名由法國返港的39歲男子感染L452R變種病毒（個案編號：11963）。他在7月2日飛往法國，前日（18日）經卡塔爾多哈返港，在機場被驗出對病毒呈陽性，當局進一步檢查後發現，他帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，他亦無病徵。

染疫男子曾於4月6日及27日注射復必泰疫苗，並在6月23日的血液樣本對病毒刺突蛋白抗體呈陽性。當局會繼續進行流行病學調查和個案追蹤。

衞生防護中心指，由於病人潛伏期絕大部分時間在法國逗留，很大可能最近於法國感染，遂將個案列作輸入個案，惟他在過去21日潛伏期曾在香港居住，即6月27日至7月2日，為審慎起見，決定圍封其位於東半山黃泥涌峽道12-14號利安閣的住所。

政府晚上7時半宣布，將利安閣列為「受限區域」。（政府新聞處圖片）

政府晚上7時半宣布，將利安閣列為「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明早（21日）上午約7時完成行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



+ 15

「受限區域」內的人士如在7月18日至20日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於6月27日至7月20日期間曾身處利安閣超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在後日（22日）或之前接受強制檢測，已接種疫苗的人士亦須接受檢測。

利安閣居民今晚完成檢測後，在公布確診個案計起第3、7、12及19日亦須進行強制檢測。

▼7月19日 上環尚賢居封區檢測▼

