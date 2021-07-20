封區檢測｜沙地阿拉伯領事子女豁免酒店檢疫　返太古城3日初確診

政府一晚連封兩區！繼居於跑馬地利安閣、從法國返港的39歲男子感染L452R變種病毒（個案編號：11963）後，太古城金殿台唐宮閣亦有住戶驗出L452R呈初步陽性，當局兵分兩路圍封兩幢大廈檢測。

初步確診者分別為13歲女童及其11歲弟弟，據了解，他們為沙地阿拉伯領事的子女，上周五（16日）抵達機場時對病毒呈陰性，及後根據相關豁免人士規定，返回太古城住所自我隔離，昨（19日）再提交樣本檢測，並呈初步陽性，姐姐更被驗出帶有L452R變種病毒，她抵港翌日已發燒，其弟則暫無病徵，仍有待確定是否同樣帶有變種病毒。



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衞生防護中心晚上8時許表示，發現兩宗由沙地阿拉伯抵港的初步確診個案，分別為13歲女童及其11歲弟弟，姐姐被驗出帶有L452R變異病毒株。他們7月16日乘搭航班QR818由沙特阿拉伯飛抵香港，抵港後根據相關豁免人士規定於家居自我隔離。據了解，患者均是沙地阿拉伯領事的子女。

13歳家姐抵港翌日已發燒

兩人抵港時在機場採樣的結果對病毒呈陰性，3日後再提交的深喉唾液樣本結果卻呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示女童帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，而男童的結果則有待確定。女童上周六（17日）發燒，其弟則沒有病徵。

衞生防護中心認為，兩名病人潛伏期絕大部分時間在沙特阿拉伯逗留，很大可能於當地感染，因此中心將兩宗個案列作輸入個案。

政府晚上8時發稿指，評估後認為，兩人居住的太古城金殿台唐宮閣感染風險有機會較高，決定圍封該大廈進行強制檢測。

政府晚上8時發稿指，今日發現兩宗由沙地阿拉伯抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，當局評估後認為，兩人居住的太古城金殿台唐宮閣感染風險有機會較高，決定圍封該大廈進行強制檢測。（政府新聞處圖片）

「受限區域」包括太古城金殿台唐宮閣，但不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園（Hamilton Hill International Kindergarten (Island East)），住戶須留在其處所接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明（21日）上午約7時完成此行動。

政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨二時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

「受限區域」內的人士若已在前日至今日期間完成檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於7月16日至今日期間，曾身處太古城唐宮閣超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在後日（22日）或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

根據最新安排，與涉及變異病毒株的確診本地個案居於同一大廈的人士須於公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼

