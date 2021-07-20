新冠肺炎｜兩日兩宗　法國留兩周返港人士染變種病毒半山住所圍封

一名由法國返港人士初步確診，驗出有L452R變種病毒，由於他只在法國逗留兩周，而變種病毒的潛伏期為21天，為安全起見，政府今晚將圍封他在香港的住所。本港今天有少於5宗初步確診個案。昨日已有一人美國返港染變種病毒需圍封上環尚賢居。

另外，本港今天（20日）新增7宗確診個案，全屬輸入個案，當中3名患者曾接種兩劑BioNTech復必泰疫苗，他們均感染了L452R變種病毒，包括居於上環尚賢居的27歲男子，他的密切接觸者暫未有人初步確診。



▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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衞生署衞生防護中心公布，截至7月20日零時零分，中心正調查7宗新增確診個案，至今本港個案累計11 966宗（包括11 965宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案。第11960宗個案是一名27歲男子，無病徵，7月18日由美國坐CX883航班抵港，他在4月26日和5月17日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，現時驗出帶有L452R變種病毒株，但未知是否屬於Delta變種病毒。他所住的上環尚賢居昨天已封區檢測，而他的密切接觸者目前未有人初步確診。

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第11961宗個案是一名52歲男子，他在7月18日出現病徵，同日由美國坐CX883航班抵港，他在3月19日和4月9日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，現時驗出帶有L452R變種病毒株。

第11962宗個案是一名33歲男子，他在7月18日出現病徵，同日由日本坐JL029航班抵港，他感染了L452R變種病毒株。

第11963宗個案是一名39歲男子，他無病徵，7月18日由法國坐QR818航班抵港，他在4月6日和4月27日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，現時驗出帶有L452R變種病毒株。

第11964宗個案是一名58歲男子，他在7月17日發病，翌日由伊朗坐QR818航班抵港，他感染了L452R變種病毒株。

第11965宗個案是一名12歲女子，她無病徵，7月18日由孟加拉坐QR818航班抵港，她無感染N501Y變種病毒，而E484K、L452R變種病毒結果則待定。

第11966宗個案是一名16歲女子，她無病徵，7月18日由孟加拉坐QR818航班抵港，感染了L452R變種病毒。

過去14天（7月6日至19日）累計報告15宗個案，包括14宗輸入個案和一宗與輸入個案有流行病學關連的個案。

今天新增7宗確診個案，均屬輸入個案，當中有3人曾接種兩劑BioNTech復必泰疫苗。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，由於卡塔爾航空營運於7月18日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818）有4名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止卡塔爾航空營運的客機在7月20日至8月2日期間從多哈着陸香港。