DSE放榜｜2.7萬人申請報讀VTC　青協調查：選擇海外升學持續上升

DSE中學文憑考試今日（21日）放榜，今年共有7名考生成為狀元（7科獲5**） ，當中3人在數學延伸部分亦考獲5**，成為16星「超級狀元」。本屆考生共有近5萬人，只有17,733人考獲升讀本地學位課程資格，不少考生要考慮其他升學途徑。

職業訓練局（VTC）指今年有2.7萬人申請報讀，較受歡迎的學科中，高級文憑為中醫療保健、藥劑等，自資學位為廣告設計、營養管理等。香港青年協會早前訪問569名應屆DSE考生，有76%因過去2年網課與實體課交替感到困擾，而選擇重讀或海外升學數字持續上升。



本屆DSE受疫情影響，考試、放榜一度延遲，幸最後順利完成。（資料圖片）

職業訓練局高級助理執行幹事任影嬋在港台節目《千禧年代》表示，今年有2.7萬人透過網上報讀VTC，數字與去年相若，早前已獲有條件取錄的考生，如符合資格可在VTC平台註冊。任影嬋指，較受歡迎的高級文憑課程為醫療保健、藥劑、社工、人工智能等，自資學士學位以廣告設計、營養管理、廚藝、運動、時裝設計等受歡迎。

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今年考生減少，資助學位不變，會否影響自資學位收生？任影嬋指出，以往都有考生在放榜後因成績符合聯招收生要求，而退回自資學位，她指今年有約五成考生未符合最低入學要求，相信仍然會有考生考慮高級文憑、副學士等，在完成兩年課程後，可銜接本地或海外學士學位，前後只需4年便有學士資歷。

至於移民潮會否帶來影響，任影嬋指出，考生人數的確有下跌，但每年放榜後都有人選擇到海外或國內升學。

香港青年協會業務總監徐小曼在同一節目表示，青協早前訪問了569名應屆DSE考生，近半考生都指壓力水平偏高，情況與去年相近，有76%人因過去2年網課與實體課交替感到困擾，有六成因停課感到受影響，而受訪考生選擇重讀自修或海外升海比例較兩年前上升。