DSE 2021｜12人「封區檢測」缺考　7人檢疫中心內進行考試

2021年DSE中學文憑試明日（21日）放榜，考試及評核局今日（20日）下午舉行記者會，公布整體考生表現。受疫情影響，今屆考生共有12人受「封區」影響而缺席考試，連同生病等原因缺席的考生，合共133人向考評局申請成績評估（最高可獲5級）。

另外，本屆3間學校因疫情原因須緊急停用，有600考生人次須臨時轉場考場，當中包括SEN考生。

為減低對強制檢疫考生影響，考評局首次在竹篙灣檢疫中心設考場，合計7名考生在檢疫中心內進行了9場考試。



2021年DSE中學文憑試明日（21日）放榜，考試及評核局今日（20日）下午舉行記者會，公布整體考生表現。（梁鵬威攝）

疫情下，考評局更新要求，萬一考生屬強制檢測人士，須待陰性檢測結果才可入場應考。若遇「封區檢測」，考生可憑准考證優先檢測，但同樣在未獲陰性檢測結果前不可入考場，只是事後可要求試場主任記錄事件及到場時間，向考評局提交報告。

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133考生缺席考試申請成績評估

考評局學校考試及評核部主管許婉清說，政府為受限區域考生提供優先檢測安排，絕大部份「封區強檢」考生可參加考試，累計今屆共12人因「封區」缺考，連同生病等原因，合共133名缺席考生申請成績評估。

至於受「封區」影響而遲到的人數，許婉清指，考評局無收到相關申請。

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考評局學校考試及評核部主管許婉清表示，絕大部份「封區強檢」考生可參加考試。（梁鵬威攝）

600人次須臨時調試場

受疫情影響，今屆共有3間學校試場因出現密切接觸者等須緊急停用，涉約600考生人次須調往另外5個試場應考，涉及四個科目，當中包括一般考生及SEN（特殊教育需要）考生。

考評局首次在竹篙灣檢疫中心設DSE考場，許婉清說，今年先後有7名強檢考生，在檢疫中心進行9場考試，涉及11天。她形容考試順利，感謝考務人員安排考場錄音，並穿上全套保護衣在炎熱天氣下在室外監考。