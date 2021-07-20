DSE放榜｜最年輕考生僅11歲　四名SEN生考獲4科5**佳績

香港中學文憑試（DSE）明天（21日）放榜，考評局公布，今屆逾五萬名考生中，有3,001名有特殊教育需要（SEN）考生，佔全體考生約6%，當中有四人考獲4科5**，分別為三男一女，當中有人在數學延伸部份亦獲5**。考評局秘書長魏向東相信，疫情下試行的「原校及地區試場」安排，有助減輕SEN考生心理壓力。

而本屆最年長考生為69歲，他報考一科；最年輕的考生只有11歲，同樣應考一科。



考評局公布，今年共有43,294名學校考生及6,682名自修生應考香港中學文憑試，最年長的考生為69歲，他報考一科；最年輕的考生則為11歲，同樣應考一科。

今年逾5萬名考生中，有3,001名有特別需要的考生，佔全體考生約6%。有部分考生考獲佳績。其中四人考獲4科5**，包括3男1女，有人更在數學延伸部分亦考獲5**；另有四名SEN考生考獲3科5**。

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考評局秘書長魏向東相信，同學考獲佳績或與今年考評局特別安排有關。他解釋，疫情下考評局試行「原校及地區試場」安排，大多學校考生被編配到原校或原區試場應考，相關安排或有助減輕SEN考生的心理壓力，亦方便老師為相關學生提供支援。