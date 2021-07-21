新冠肺炎｜何栢良：病毒唔會認住領事唔傳染　豁免人士須閉環管理

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）一對為沙地阿拉伯領事子女的姊弟初步確診，他們上周五抵港，由於屬獲豁免人士，可以回太古城家居隔離，惟再提交樣本檢測後呈初步陽性，姐姐更被驗出帶有L452R變種病毒。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）在電台節目稱，「病毒唔會認住領事而唔傳染」，認為從高風險地區來港的特殊人士，亦須要接受閉環式管理，尤其家居隔離單位同層如有其他住戶，因有傳播風險，原則上不贊成此做法。



▼7月20日 太古城金殿台唐宮閣封區檢測▼



+ 1

何栢良在港台節目《千禧年代》表示，在病毒高風險地區，不論政府、首相、領事都有感染機會，政府要確保來自高風險地區人士不會將病毒帶入社區。

何栢良續指，如要採用檢疫中心或檢疫酒店以外方法，必須有閉環式管理，包括交通安排、住宿地點、能否有效防止檢疫人士外出等，但如果家居隔離單位同層有其他住戶，原則上亦不贊成，因去年本港實施家居隔離證明了並非有效方法。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，「病毒唔會認住領事而唔傳染」（資料圖片）

非適當時機討論重啟「旅遊氣泡」

香港與新加坡「旅遊氣泡」計劃因兩地疫情不斷押後，何栢良認為現階段毋須討論重啟，即使1個月後都未必有條件，他指新加坡有72%接種率，但依然有大反彈，反映在Delta變種變毒下放寬社交措施，即使有七成接種率都不可控制，認為應參考新加坡例子，切勿隨便放寬社交措施，他又指香港起碼有600萬人接觸疫苗才算成熟時機討論「旅遊氣泡」。

變種病毒全球橫行，有意見認為應考慮接種第三針疫苗，何栢良指言之尚早，科學數據上未掌握，雖然免疫力會隨時間下降，但若輕微感染增多，都不代表要打第三針。