沙地領事子女豁免檢疫卻確診　專家：變種病毒流入社區成防疫漏洞

全球疫情嚴竣，本港周二（20日）至少有兩宗初步確診個案曾走入社區，據了解，兩人為沙地阿拉伯駐港領事的子女，分別為13歲女童及11歲男童，女童驗出對L452R變種病毒呈初步陽性。兩姐弟上周五（16日）抵港，在機場檢測呈陰性後，根據相關豁免人士規定，返回位於太古城的住所家居自我隔離，至昨日再提交樣本後被發現染疫。衞生防護中心更透露，兩姐弟曾走入社區。

有傳染病專家直指，當局豁免檢疫的安排成為外防輸入的重大漏洞，在必要的情況下，應只讓總領事本人獲豁免檢疫。惟現時政府准許非從事外交工作的領事家人亦同樣受惠不用檢疫，並在人煙稠密的屋苑自我隔離，除其同住家人未有禁足或會將病毒帶入社區外，更有機會造成垂直傳播，後果不堪設想。亦有專家認為，若入境人士未完成接種疫苗，不應受惠於免檢疫安排。



▼7月20日 太古城金殿台唐宮閣封區檢測▼



+ 1

強制檢測｜沙地領事子女免檢疫訪港證染疫 行蹤曝光曾訪東薈城

呼吸系統科專科醫生梁子超說，所有豁免檢疫人士在家居自行隔離都有風險，而同住家人未有禁足，有機會讓病毒走入社區。他強調，當局應基於必須的情況下，才為豁免抵港人士在指定酒店檢疫，而今次個案為領事家人，是否可獲得領事等級的豁免，則要基於個案情況考量，不應成為常態。

梁子超：個案居人煙調密屋苑 稍不慎社區或爆疫

他續指，若領事居於半山獨立屋苑，病毒在社區傳播風險較細，惟今次個案則是居於太古城唐宮閣，涉及大批居民，稍一不慎或會出現租垂直傳播或橫向傳播等，將令疫情大爆發，「（豁免檢疫）對社區有唔平等嘅風險」，他直斥當局在外防輸入上有許多漏洞，擔心新一波疫情會一觸即發。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦表示，現時全球肆虐的Delta變種病毒傳染力極高，若初步診確診的13歲女童染上該變種病毒，同住家人很大機會染疫，若家人在潛伏期間離開住所，病毒流入社區後，或會出現第三、第四代傳播，便會重蹈英國和台灣的覆轍，令疫情大爆發。

曾祈殷又指，若確診者來港前未完成接種疫苗，卻獲豁免檢疫，亦會令爆疫風險大增，但他亦認同即使接種復必泰亦非100%防止感染，Delta變種病毒更會削弱疫苗效用，因此他促請政府收緊豁免檢疫安排。

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼



+ 3

政府今年2月再次收緊豁免人士的檢測及隔離安排，要求所有其他豁免人士均須接受「檢測待行」，並於在港期間進行重複病毒檢測；除總領事或同等／較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘所有在過去21天曾逗留中國以外地區（但未曾逗留A組指明地區）並履行與政府相關運作的機構人員，必須於所屬機構安排的地點自我隔離21天，並於隔離期間進行重複病毒檢測。

翻查資料，在疫情襲港的逾一年間，已多次有駐港領事館相關個案，包括去年10月，有印度領事館人員抵港後，在薄扶林花園住所隔離期間確診（個案編號：5217），《香港01》當時追查下揭發，衞生署人員「擺烏龍」，誤以為該人員可豁免檢疫，惟及後才發現對方並非可獲豁免強制檢疫的級別。

另外，美國領事館亦至少兩度有職員染疫，包括在3月15日初步確診、來自同一家庭的兩名職員，其年幼女兒及後亦同告染疫，美國領事館一度被納入強制檢測。該領事館本月5日再有職員初步確診，當局追查下發現，他早前曾在美國確診，被列為「復陽」個案。