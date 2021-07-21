封區檢測｜利安閣、唐宮閣今早解封　無人確診　42戶未能聯絡

由法國返港的39歲男子驗出帶有L452R變種病毒，港府昨晚(20日)圍封其位於黃泥涌峽道利安閣住所。另外，一對來自沙地阿拉伯的13及11歲姐弟亦初步確診，姐姐驗出含L452R變種病毒。據了解，他們是沙地阿拉伯領事子女，其住所太古城唐宮閣亦需要封區檢測。

政府公布，指已完成兩區強檢，當中沒有發現確診個案。



7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測



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政府昨晚圍封黃泥涌峽道利安閣進行強制檢測，今早9時50分宣佈完成檢測及解封，無居民確診，政府亦檢查了23名受檢人士的檢測報告，未發現有人違規，有2戶居民未能聯絡，今次行動共出動約80名民政事務總署、警務處及衞生署等人員。

另外，昨晚亦需要封區檢測的太古城唐宮閣。政府今早10時宣佈解封，共檢查約160名居民的檢測報告，未發現有人無遵從檢測，約40戶居民沒有應門，政府動員230人參與今次行動。

7月20日 太古城唐宮閣封區檢測

