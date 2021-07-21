3少年打復必泰後患心肌炎　13歲童憂心父樂觀：唔想佢暑假困在家

衞生署昨晚表示，3名青少年在接種兩劑復必泰疫苗後懷疑患心肌炎，現時情況穩定。

記者今早（21日）到旺角界限街體育館的疫苗接種中心觀察，現場仍有不少青年人接種疫苗。有13歲小童坦言，事前並無聽聞有關新聞，得悉後直言很擔心，惟父親則相對「安心」，相信情況並不常見，為了兒子暑假無須長期被困在家，故決定帶他打針。



13歲張小朋友今日在父親陪同下，到場注射首劑復必泰。（王潔恩攝）

衞生署昨日指，一名12歲及兩名15歲青少年，在打完第二針約兩日後出現胸痛，個案將轉交疫苗臨床事件評估專家委員會，評估打針與發病的因果關係。

今日約早上十時，界限街體育館的疫苗接種中心如常有人接種疫苗，除了一般成人或長者外，亦有不少青年人到場，部分人有家長陪同。

13歲男童得悉後感擔心

13歲張小朋友今日注射首針復必泰，他稱事前未聽聞過有關新聞，當知道後直言很擔心，幸好現時暫未出現任何副作用。他又指，身邊只得一個朋友已打針，大部份都未注射疫苗，「全班都未打。」

不過，陪同兒子打針的張爸爸則表示不擔心，相信只是在特定情況下才出現心肌炎，「我覺得應該ok。」張爸爸又指，不希望兒子暑假時長期被困在家，加上自己早已接種兩劑疫苗，見並無不妥才帶兒子打針。

少女相信只屬少數

16歲的白小姐今天亦在父親的陪同下打針。她表示，昨日已看過相關新聞，但直言不擔心，「應該只係少數。」她說，早前政府指社區疫苗接種中心9月底停運，擔心日後並無復必泰接種，而身邊已打針的朋友，並無人出現嚴重副作用，故決定盡快打針。

30歲黃先生今日接種第二劑疫苗，他指打針前亦不知道相關新聞，故直言「有少少擔心」，但明白打針會有風險。他又指，有朋友打針後不適，例如嘔吐等，故自己已請了兩至三天假休息。

7月20日 太古城唐宮閣封區檢測

