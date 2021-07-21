疫苗抽獎｜東瀛遊200萬抽獎明登記　頭獎日本溫泉度假酒店1年任住

EGL 東瀛遊宣布推出「打完針開心去旅行大抽獎」支持疫苗接種計劃, 由明日（22日）開始登記，在9月15日之前在港完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18 歲並持有香港身份證的的香港市民可以參加抽獎，獎品總值超過港幣200萬元，合共1843份旅遊獎賞，頭獎是港幣40萬元一年免費任住東瀛遊旗下的大阪及沖繩的雙人客房。



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東瀛遊表示，將合共送出1,843份獎品，總值200萬元，其中超級大獎為一年免費入住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋，及沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房，並包括每日自助早餐，價值40萬元。至於二獎及三獎，同樣可一年免費入住上述其中一間酒店。

東瀛遊指，9月15日或之前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港市民可參加抽獎，從明日起至9月15日期間在即可抽獎活動網站即可，得獎結果將於9 月24 日在抽獎網站公布及稍後在本地報章刊登，所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼或電郵獲個別通知。每名合資格參加者可獲得一次抽獎機會，任何重複登記將不予受理。領取獎品時，得獎者必須出示香港身份證正本及香港衛生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及或電子記錄以作核實身份之用。

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