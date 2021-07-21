DSE放榜｜患神經退化症男考生獲18分　爸爸以子為傲：希望佢開心

身體障礙無阻上進心，意志亦不會被病魔磨滅。應屆DSE文憑試考生程俊豪自小患有神經退化症，於中三起轉到特殊學校紅十字會甘迺迪中心就讀。病魔令活動能力逐漸變差，亦影響表達能力，甚至應考時間要加長75%。不過他未有受挫，更憑着毅力最終考獲18分，有意向商科方向發展。



俊豪父親對兒子考獲理想成績感驕傲，大讚兒子以上進心克服身體不便。對於兒子未來的盼望，他說只希望他日後能夠過得開心。



20歲的程俊豪患有神經退化症，於今屆文憑試考獲18分。（張嘉敏攝）

2歲發病 說話及書寫能力逐年變差

20歲的程俊豪於數學科及企業、會計及財務概論（商業管理）科考獲第4級，而英文，資訊及通訊科技科考獲第3級，至於中文及通識則獲2級。

患有神經退化症的他，自2歲起開始步履不穩，小學時要使用輔助架行路，而中學更開始用輪椅出入。受疾病影響，俊豪的說話能力及書寫隨年月漸變得有困難，俊豪爸爸形容他寫字現時較為潦草，而聆聽其說話亦需有加倍耐心。雖然他表達能力較弱，但訪問期間亦顯出他精靈一面，拍照時主動腳踏治療復康儀器，更向職員表示「可以自然啲。」

程俊豪拍照時主動腳踏治療復康儀器，更向職員表示「可以自然啲。」（張嘉敏攝）

上進心克服身體不便

俊豪自中三起由英中港島民生書院轉到特殊學校香港紅十字會甘迺迪中心就讀，爸爸稱因當時就讀精英班，未能應付功課壓力，雖老師已因應俊豪情況簡化功課內容，惟仍不時做到凌晨1至2時。幸好轉校後，學校及老師有提供適切課堂協助。

俊豪爸爸稱兒子喜歡讀書，幾乎每晚也會溫習至晚上11時至12時。他形容兒子為人上進，家人未有太多要求，「有動力去克服身體上不便」。雖然俊豪寫字上有困難，亦會盡力克服身體上的障礙，如學習用兩隻手寫字。

香港紅十字會甘迺迪中心共有7名同學應考今屆文憑試，程俊豪（圖中）獲18分。（張嘉敏攝）

老師大讚勤力：第一個交功課

俊豪的中文科老師阮善盈亦大讚他勤力，不但會第一個交功課，甚至會主動交回額外的練習。此外，由於應考文憑試會用PDF檔打字，有別於平時使用的「word」檔，俊豪為適應新格式，會花額外時間計時練習試卷。此外，俊豪說話時較吃力，任教英文科李婉霞老師，稱俊豪會在家讀英文課本，上堂時亦主動答問題。她形容俊豪於兩年間進步不少，甚至應考英文口試時說話相對清晰。

俊豪有意選修商科或電腦相關的高級文憑或副學士課程。對於兒子未來的發展，俊豪爸爸坦言只希望他活得開心，努力付出可以有回報就足夠。