DSE放榜｜狀元撐《大叔的愛》　顯社會更重人權　欣賞Mirror奮鬥

本港首套以同志為題材的電視劇《大叔的愛》掀起全城熱話，部分狀元稱有收看劇集，形容象徵社會對同性議題持更開放態度，更重視人權。近日爆紅的本地組合「Mirror」，為實現夢想付出不少汗與淚，有狀元希望向他們學習，為自己目標奮鬥。



聖士提反女子中學誕生女狀元陳樂融分享應試心得時指，會觀看網上影片，聽「youtuber」分享考試心得。（張嘉敏攝）

聽K-pop歌曲、看韓劇減壓

聖士提反女子中學女狀元陳樂融分享應試心得時指，從中五下學期起開始加長溫習時間，平均每日溫習8至9小時，而周末則會相約朋友，令自己可以放鬆一下。她又稱，會觀看網上影片，聽「youtuber」分享考試心得，亦會向校內師姐請教。

中三已考獲八級鋼琴資格的她，會以彈琴及閱讀抒解壓力，亦會聆聽K-pop歌曲、觀看韓國綜藝節目及劇集減壓，甚至有意學習韓文。

她透露喜歡看劇集，亦有看近日熱門劇集《大叔的愛》。她稱不少韓國偶像，甚至近日爆紅的本地組合「Mirror」，為實現夢想付出不少汗水及淚水，甚至出道後亦不肯定會否成功。她希望可以向他們學習，為自己目標奮鬥。

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欣賞電視台製作《大叔的愛》

保良局董玉娣中學「超級狀元」趙爾納說，一直留意本土音樂、舞蹈及創作，亦有與家人看《大叔的愛》，欣賞香港有電視台以新議題製作劇集：「《大叔的愛》象徵住社會對同性議題更開放，更重人權，係好事。」

行政長官林鄭月娥昨日（20日）出席行政會議前見記者時提及，有收看港台「國劇830」時段、講述軍人故事的內地劇《號手就位》，趙爾納直言有聽過，但無觀看。