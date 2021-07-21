DSE 2021放榜｜港男成績差報Asso　面試官勉勵成動力　圓夢讀大學

2021年度中學文憑事（DSE）於今日正式放榜，考到理想成績的考生固然感到高興，比預期差的亦難免失望。有網民在討論區分享，指自己當年放榜「一睇個成績就知入八大無望」，於是到不同地方面試報讀副學士，而當年面試官勉勵的話直至今天他都牢牢記住，並勸勉考生若然成績差都不需要灰心，因為這不是終點，「你條路仲好長，並勉之」。



2021年度DSE在疫情下開考，今天（21日）正式放榜。（資料圖片／歐嘉樂攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區上發文，說起自己當年成績無緣入讀大學，於是在家人陪同下到不同院校報試副學士兼面試。過程中最令他印象深刻的是面試官的一番話，提醒他「而家輸咗唔緊要，呢個唔係你人生終點……」：

【點擊下圖放大即睇當時面試官點樣講 ▼ ▼ ▼】



+ 8

樓主最後在面試官的鼓勵下努力讀書，成功升讀大學，並想起當年面試官的說話，「諗返起佢講嘅嘢，其實佢講得好啱」。他亦提醒各位應屆考生，不要因為成績差而灰心，因為「呢個唔係終點」，未來的路仍十分漫長。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：DSE放榜｜大學生分享4大選科錯誤經歷勉勵考生：最重要係你鍾意【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



DSE放榜｜大學生分享4大選科錯誤經歷勉勵考生：最重要係你鍾意

+ 17

同場加映：有中大生曾投稿至「CUHK Secrets」，指與住所的保安員交談，發現對方是數學系畢業生，惟畢業後找不到合適工作，才轉做保安，令他唏噓不已，雖然有人認為是「潛力潮文」，但相認過程仍笑爆網民▼▼▼



中大生出PO嘆師兄做保安員 讀數學畢業難搵工（01熱話製圖）

+ 18

放榜可說是大部份人的共同回憶，面對成績單時各有心情，有網民就在facebook群組「90年代回憶」發起討論，邀請大家大談「第一眼見到自己會考分數時的感覺」，引來一眾網民踴躍分享▼▼▼



DSE文憑試｜網民分享會考放榜第1個感覺 最多人因呢科合格好驚喜