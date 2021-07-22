香港快運8月新辦兩航線　香港直飛台北、高雄　首航票價約一千元

疫情持續超過一年半，航空業深受打擊，本港航空業龍頭國泰航空，去年更決定結束有35年歷史的港龍航空。國泰及旗下廉航香港快運（HK Express）早前申請「繼承」繼續營辦港龍航線。

香港快運今日（22日）宣佈，將於8月23日及26日起，正式營辦由香港出發直飛台北，以及香港至高雄兩條航線。根據快運官網資料，首航飛往台北航班，票價為1,128元；至於首航香港飛高航班，票價則為1,028元，若另加20公斤寄艙行李，需另收260元。



香港快運下月起新辦香港飛台北、高雄航班。（香港快運網頁截圖）

香港快運現時提供香港往來台中的直航服務，連同台北與高雄兩條新航線，旅客將可直飛台灣三大城市。隨著越來越多旅客恢復外遊計劃，香港快運指出，將繼續實施健康和安全防護措施，包括機艙清潔及社交距離等，同時要求旅客於整個飛行旅程均需配戴口罩。

香港快運行政總裁吳潔文指，一直尋找新方向，為旅客提供相宜票價與便利出遊選擇，即使現時疫情持續，仍然無阻提供加倍方便實惠體驗的承諾，亦會繼續以保障旅客的安全和健康為己任，讓旅客出遊時無憂。

每程票價約1,000元 飛台北為下午機

根據快運官方網頁資料，8月23日首航香港飛台北航班，票價為1,128元，下午3時55分起飛，預料下午5時55分抵達台北；至於8月26日首航香港飛高航班，票價則為1,028元，在上午10時50分起飛，於中午12時20分抵達高雄。若旅客另加20公斤寄艙行李，需另收260元。

香港快運又建議，前往台北與高雄旅客，須留意當地入境要求，包括於抵埗前後的測試安排、強制檢疫與遞交申報表等規則。

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國泰早前已重新經營原由港龍營辦航線

翻查資料，港龍在去年停運時向港府交還46條航線。國泰早前已表明，有意申辦港龍的原有航線，而國泰已重新經營飛往台灣高雄、馬來西亞吉隆坡、越南河內等，這些航線原本由港龍營運。

根據中國民用航空局1月底發出的通告，國泰已獲批許可，經營15條原本港龍有份經營的航線，包括香港來往成都、重慶及武漢等地航線。