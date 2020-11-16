國泰裁員｜香港快運要求機師減薪最多四成　空服員減薪一成

全球新冠肺炎疫情重挫航空業，國泰航空繼早前大規模裁員及減薪後，旗下廉航香港快運（HK Express）要求所有機組人員同意新服務條件，否則將終止現行僱傭合約。新條件下，機師最多減薪四成；機艙服務員將減薪一成。公司的行政總裁及管理層將在明年減薪一成半。

香港快運（HK Express）要求所有機師及機艙服務員同意新服務條件，否則將終止現行僱傭合約。（資料圖片）

▼香港快運本月1日首班Flycation航班▼

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拒接受新合約將被解僱

香港快運表示，考慮到公司在大部份客機停止營運的艱難情況，為了保存公司及維持市場競爭力、控制虧損，以及為公司的長遠發展作出部署，必須削減每月現金流失。

該公司要求機師及機艙服務員同意更改其服務條件，調整薪酬待遇將調整。新條件下，機師在完全停飛期間，薪酬待遇之調整幅度約為25% 至40%，當每月飛行時數恢復至70小時或以上，水平則薪酬之調整幅度將約為8%至14%；而機艙服務員的薪酬待遇調整幅度則約10%。

倘若機組人員最終決定不接受新服務條件，現行之僱傭合約將會終止。

▼國泰大裁員▼

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再推無薪假計劃 管理層減薪15%

香港快運的行政總裁將於2021年繼續減薪15%，而總監職級的管理層則於2021年上半年度減薪15%。而地勤員工將接受第三輪自願參與性質之「特別無薪假計劃」，於2021年上半年放取20日特別無薪假。

香港快運強調，有關措施都是具有迫切性和必要性，以及有助保持企業的靈活性和團隊的完整性，為日後市場復甦作好準備。公司將舉行數場討論會，向相關員工講解詳情及解答疑問，並會為有需要之員工提供悉心協助。

▼11月16起收緊防疫措施▼