直擊Flycation│香港快運首班載客香港「環港遊」下午啟航　

新冠肺炎疫情影響下，全球航空業蕭條，香港快運（HK Express）早前宣布推出「環港遊」航班「#UOFlycation」。首班由香港快運推出的載客香港遊班機UO1800今日（11月1日）下午2時半式開出，早前香港快運表示，所有機位於1小時內已經售罄，反應熱烈，《香港01》記者將會隨行高飛，了解機上乘客的反應及正式開團後的各項安排及、情況。

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根據早前航空公司安排的傳媒及業界預演班機及香港航空早前的載客香港班機經驗，乘客將會跟以往外遊一樣，需要預早兩小時前到機場辦理登機手續，以免乘客跟返港惑離港人士有所接觸，增加感染風險，航空公司會派出職員每10個乘客一組一同處理出境手續，以及指定的登機閘口，期間職員會不時留意乘客有否「走失」，根據經驗，機場方面會安排8號登機入口以及指定的洗手間乘客使用，期間不能到免稅店購物及到餐廳進食，在航班內，有機組人員會跟乘客玩遊戲增加氣氛，但期間不能除下口罩，減低感染新冠肺炎風險。

香港快運推出的「環港遊」，票價由388元起，航班於11月1日、7日及8日出發，所有門票已經售罄，根據早前香港快運的預演航班經驗，機追將會今日的天氣狀況，選擇不同航線，乘客有機會會欣賞到香港島、九龍半島的城市美景，或大嶼山一帶的清幽草園景色， 以免交叉感染之下，航班上部份位置將不會開放，乘客需要隔行而坐，原定有188座位的航班，只會開放124多個座位，航班將不會售賣任何熱餐、零食或飲品，只會出售部份紀念品。然而，香港航空於上周六已經推出香港遊班機，主打「看日落」，同樣反應熱烈，航空公司有計劃於11月再推出有關航班。