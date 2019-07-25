8000萬頭獎六合彩暑期金多寶今晚攪珠　結果有得對

撰文：倪清江
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六合彩暑期金多寶今晚9時半攪珠，總投注額約1.39億元，雖是歷來暑期金多寶第四高，但亦為近四年新低，未知是否受到近月衝突事件影響。連同6,000萬元金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，可捧走8,000萬元。
今日有0.5注中，因此一半頭獎獎金會撥入本周六（27日）攪珠，將是另一個成為千萬富翁機會。
六合彩暑期金多寶今晚搞珠，一注獨中，料可獲派8,000萬元。（資料圖片）
今晚攪出的結果為：7、10、11、16、18、35、特別號碼為：43。
過去10年六合彩暑期金多寶攪珠結果
|年份
|攪珠日期
|攪珠結果
|2018
|7月17日
|6、10、32、36、41、48、(47)
|2017
|7月18日
|6、14、32、33、40、46、(10)
|2016
|7月19日
|7、21、27、33、46、47、(4)
|2015
|7月21日
|4、14、15、19、41、42、(10)
|2014
|7月22日
|1、3、14、16、24、41、(13)
|2013
|7月16日
|3、18、19、20、37、47、(25)
|2012
|7月31日
|2、10、16、23、35、47、(1)
|2011
|7月19日
|3、10、31、40、41、43、(20)
|2010
|7月20日
|5、13、26、29、40、47、(42)
|2009
|7月28日
|4、11、20、28、46、49、(31)
資料來源：香港賽馬會
六合彩暑期金多寶自2001年以來，共舉行17次，近年投注額屢創新高，2016年達到1.497億元，較前一年增加五成，首次突破1億元關口，之後兩年分別升至1.5億元及1.53億元，因此今次回跌，創近四年新低。