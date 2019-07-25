8000萬頭獎六合彩暑期金多寶今晚攪珠　結果有得對

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六合彩暑期金多寶今晚9時半攪珠，總投注額約1.39億元，雖是歷來暑期金多寶第四高，但亦為近四年新低，未知是否受到近月衝突事件影響。連同6,000萬元金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，可捧走8,000萬元。

今日有0.5注中，因此一半頭獎獎金會撥入本周六（27日）攪珠，將是另一個成為千萬富翁機會。

六合彩暑期金多寶今晚搞珠，一注獨中，料可獲派8,000萬元。（資料圖片）

今晚攪出的結果為：7、10、11、16、18、35、特別號碼為：43。

過去10年六合彩暑期金多寶攪珠結果

年份 攪珠日期 攪珠結果
2018 7月17日 6、10、32、36、41、48、(47)
2017 7月18日 6、14、32、33、40、46、(10)
2016 7月19日 7、21、27、33、46、47、(4)
2015 7月21日 4、14、15、19、41、42、(10)
2014 7月22日 1、3、14、16、24、41、(13)
2013 7月16日 3、18、19、20、37、47、(25)
2012 7月31日 2、10、16、23、35、47、(1)
2011 7月19日 3、10、31、40、41、43、(20)
2010 7月20日 5、13、26、29、40、47、(42)
2009 7月28日 4、11、20、28、46、49、(31)

資料來源：香港賽馬會

六合彩暑期金多寶自2001年以來，共舉行17次，近年投注額屢創新高，2016年達到1.497億元，較前一年增加五成，首次突破1億元關口，之後兩年分別升至1.5億元及1.53億元，因此今次回跌，創近四年新低。

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