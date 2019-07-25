8000萬頭獎六合彩暑期金多寶今晚攪珠　結果有得對

六合彩暑期金多寶今晚9時半攪珠，總投注額約1.39億元，雖是歷來暑期金多寶第四高，但亦為近四年新低，未知是否受到近月衝突事件影響。連同6,000萬元金多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，可捧走8,000萬元。

今日有0.5注中，因此一半頭獎獎金會撥入本周六（27日）攪珠，將是另一個成為千萬富翁機會。