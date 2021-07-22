「私人原因」休假兩個月　西九管理局宣布首席工程總監即日離任

《香港01》早前報道，西九首席工程總監（Chief Projects Officer）司徒澤民（Jeremy Stowe）於5月突然「私人休假」，當時有消息透露，有執法部門人員事前曾造訪其辦公室，並與他一同離開。事隔逾兩個月，西九文化區管理局宣布，司徒澤民由即日（22日）起離任。

管理局又指，將進行公開招聘，物色首席工程總監的繼任人選。曾任職前土木工程拓展署副署長的西九署理首席工程總監向玉璽，將繼續帶領工程團隊，直至繼任人選履新。



首席工程總監司徒澤民即日離職，前土木工程拓展署副署長向玉璽，將會帶領工程團隊直至繼任人選履新。(西九文化區管理局官網截圖)

西九文化區管理局今(22日)下午5時發出新聞稿，宣布首席工程總監司徒澤民即日（7月22日）起離任。新聞稿又指，管理局將進行公開招聘，物色首席工程總監的繼任人選。署理首席工程總監向玉璽將繼續帶領工程團隊直至繼任人選履新。

提早9個月離任

據《香港01》收到消息，署理行政總裁及首席機構事務總監鄺配嫻則於今日稍早時間，向員工發出內部電郵交代有關人事變動，但內文同樣未有提及司徒澤民的離職原因及去向。



消息人士指，司徒澤民的合約原於2022年3月屆滿，現時提早約9個月離任。自他5月「私人休假」後，一直未有返回辦公室工作。

西九管理局前首席工程總監司徒澤民，負責掌管整個文化區建築工程規劃，合約原於2022年3月屆滿。（資料圖片 / 張浩維攝）

司徒澤民最後一次公開露面是本月3日，以首席工程總監身份，出席立法會「監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會」會議。(資料圖片)

西九文化區管理局公布有關消息後，已於官網刪去司徒澤民資料，並於管理層架構圖加入向玉璽的簡介。根據該簡介指，向玉璽將領導工程處，掌管西九文化區所有工程項目的設計、建造和管理事宜。向玉璽及其團隊負責監督整個文化區已規劃的文化藝術設施、以及政府委託的公共基礎建設工程的設計審批、採購和工程推展。



內文又提到，向玉璽是英國特許工程師，在加入管理局前，他是土木工程拓展署副署長。

他於2018年3月加入管理局擔任西九文化區管理局董事局主席辦公室行政助理，並於2020年12月和2021年5月分别獲委任為項目總監及署理首席工程總監。