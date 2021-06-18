接棒成西九首位港產女CEO　馮程淑儀延遲退休：署任期間重燃熱誠

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-18 18:07

西九文化區管理局董事局主席唐英年今（18日）與傳媒會晤時宣布，經6個月的全球招聘後，並獲行政長官批准，董事局將委任馮程淑儀為西九新任行政總裁，10月15日履新，為期3年。 已離開政府馮程淑儀表示，自己本計劃今年退休，惟署任西九行政總裁工作期間，重燃對西九的熱誠和理想，盼以統籌身份見證香港故宮文化博物館開幕，遂決意延遲退休。 被問到會否干涉策展或作政治審查，例如不予展示六四或反修例展品，她強調，策展工作由專業團隊負責，行政總裁不會干涉，但西九作為公營機構，守法是底線。

馮程淑儀將成為西九新任行政總裁，10月15日履新，為期3年。（余俊亮攝）

林鄭月娥愛將、前政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，去年12月借調至西九文化區管理局，署任行政總裁一職，接替提早辭職的栢志高（Duncan Warren Pescod），署理任期於本月初屆滿。西九文化區管理局董事局今日召開會議，會上通過人事任命，同意委任馮程淑儀為西九新任行政總裁。

馮程淑儀署任西九CEO前，她於政府擔任政策創新與統籌辦事處總監。(資料圖片)

被問會否審查六四、反修例相關展品 馮程︰守法是底線

已於本月初向政府辭任、現正放取退休前休假的馮程淑儀表示，感謝西九董事的任命，自己本來已打算今年退休，但與西九團隊經歷6個月的共事「有新嘅睇法」。她指，昔日擔任民政事務局常任秘書長時，已有份籌建故宮文化博物館事宜，在西九署任行政總裁期間，故宮博物館的興建工程如火如荼，更重燃任職民政事務局常秘工作時的熱誠及理想，她期望明年年中開幕時，「唔係單純以訪客身份出席」。馮程淑儀直言，懷此抱負下遂決定延期退休，見證西九文化區的未來發展。

被問到其接任是否有政治目的，以及會否承諾不會審查六四、反修例等議題相關的藝術作品時，馮程淑儀聞言後不禁指，「呢條問題好古怪」。她回應稱，M+博物館有其管理團隊，亦有既定策展政策，作為行政總裁，不應參與策展工作。

她又強調，作為公營機構及博物館，守法是底線，館長及策展人均清晰明白守法是基本要求，將有賴策展團隊以專業持平客觀態度策展，「行政總裁唔應該、都唔會有任何干涉。」

馮程淑儀於去年12月空降西九，擔任署理行政總裁。（資料圖片 / 李澤彤攝）

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