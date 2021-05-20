01獨家｜西九首席工程總監「私人休假」　有執法人員日前到訪總部

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-20 07:00

《香港01》獲兩名不同消息人士披露，有執法部門人員於5月12日（上周三）造訪西九首席工程總監（Chief Projects Officer）司徒澤民（Jeremy Stowe）的辦公室，然後他與執法人員一同離開。翌日司徒澤民曾回辦公室，其後再無上班。 西九文化區管理局發言人回覆指，司徒澤民「因私人原因正在休假。」《香港01》記者前赴司徒澤民寓所，但他拒就其「休假」等事情作進一步回應。

西九管理局首席工程總監司徒澤民，負責掌管整個文化區建築工程規劃，合約原於2022年3月屆滿。（資料圖片 / 張浩維攝）

西九文化區管理局回覆時指出，司徒澤民「因私人原因正在休假。」發言人續指，管理局擁有「穩健的人力資源管理計劃」，任何員工休假不會影響管理局運作，所有部門會一如既往在高級行政團隊的帶領下如常運作。

《香港01》記者本周一（17日）到司徒澤民寓所查詢，他現身應門。記者表明身份並向他提問，他僅稱「不認識你們」，並隨即關門。記者其後再按門鈴欲追問其他細節，他再沒有回應。

有消息人士指，前土木工程拓展署副署長，現任西九總監（工程）向玉璽已經暫代其首席工程總監職務。截至本周三（19日）西九管理局的官網仍可看到司徒澤民的簡介。

5月17日，《香港01》記者到司徒澤民住所向其查詢停職事宜，他並無回應。（香港01記者攝）

明年3月約滿 月初曾交代M＋工程進度

司徒澤民是英國註冊建築師，加入西九前，曾在港府和私營機構擔任不同職務，參與重大項目建設，如香港國際機場、港鐵西鐵線、國泰航空貨運站，以及香港、廣州、泰國曼谷和澳洲悉尼的其他港鐵項目等。

他於2012年3月加入西九，擔任建築項目管理主管，2016年5月獲委任為項目監管總監，2019年1月再晉升為首席工程總監，負責掌管整個文化區建築工程規劃，合約原於2022年3月屆滿。

司徒澤民最後一次公開露面是5月3日，以首席工程總監身份，出席立法會「監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會」會議。會上他被問到M+工程實際造價，他指期望今年內可提交帳目詳情。今年3月，西九M+博物館舉行傳媒預覽，他亦親身介紹項目，為今年年底正式開幕的M+做準備。

司徒澤民最後一次公開露面是本月3日，以首席工程總監身份，出席立法會「監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會」會議。(資料圖片)

消息指，前土木工程拓展署副署長向玉璽，將暫代西九首席工程總監司徒澤民的職務。（資料圖片 / 江智騫攝）

消息: 前土拓署副署長向玉璽暫代職位

暫代其職位的向玉璽，2017年曾署任土木工程拓展署署長，處理港珠澳大橋香港段石屎測試造假事件，同年8月以副署長職位退休 。翌年即2018年3月底，獲聘為西九文化區主席辦公室行政助理，當時主席為唐英年。

去年12月，西九大換血，原行政總裁栢志高（Duncan Warren Pescod）提早辭職，林鄭月娥愛將、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀破天荒空降西九，擔任署理行政總裁。向玉璽亦在此時轉任為總監（工程），主要協助馮程淑儀檢視工程預算、財務控制及風險管理事宜，委任期與馮程淑儀相若，為期大半年。

馮程淑儀2020年12月空降西九，擔任署理行政總裁。（資料圖片 / 李澤彤攝）

原西九管理局行政總裁栢志高（左二），2020年9月辭職，到同年11月離任。圖為2020年11月，栢志高出席西九董事局會議，司徒澤民（左三）亦有現身。（資料圖片 / 羅君豪攝）

▼西九管理局現時管治架構▼

▼M+博物館將於今年內開幕▼

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▼2019年7月25日 西九L1工程地陷▼